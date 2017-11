Nachdem der bislang unbekannte Mann am Freitagabend einen Tankstellenshop an der Krummeneichstrasse in Pratteln überfallen hat, dauern die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und Polizei Basel-Landschaft an. Gemäss den derzeitigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 22.55 Uhr den Shop, bedrohte die 49-jährige Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verliess anschliessend den «Migrolino»-Tankstellenshop und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung. Der Mann hatte zuvor einen Geldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Franken erbeutet.

Der Täter hat eine weisse Hautfarbe, ist zirka 170 - 180 cm gross, von mittlerer bis fester Statur und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Baseballcap, eine schwarze Daunenjacke sowie eine blaue Jeanshose. Sein Gesicht verdeckte er mit einem Schal.