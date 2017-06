Nein. Der Leiter des Asylheims hat es sich nicht leicht gemacht. Und er hat auch nicht alleine gehandelt. Wenn so schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen, bleibt das nicht beim direkten Vorgesetzten. Er hat mit seinem Vorgesetzten Kontakt aufgenommen, dieser wiederum mit seinem Vorgesetzten, dem Leiter der Allgemeinen Verwaltung. Zusätzlich wurden Gemeinderätin Bianca Maag, Leiterin des Bereichs Soziales, und ich informiert. Ich bin als Gemeindepräsident zuständig, sobald es zu Arbeitskonflikten kommt.

Trotzdem: Man hat der beschuldigten Mitarbeiterin mehr Glauben geschenkt als derjenigen, die den Hinweis gab.

Die Vorgesetzten haben nach bestem Wissen und Gewissen die Vorwürfe geprüft. Sie hatten festgestellt, dass die professionelle Distanz nicht gewahrt war, und sie hatten sofort gehandelt. Bezüglich der intimen Beziehung waren die Vorwürfe für sie nicht plausibel und schon gar nicht zu bewiesen. Dabei muss man auch beachten, dass derartige Anschuldigungen im Sozialbereich praktisch wöchentlich vorkommen.

Man stelle sich vor, wenn der Vorgesetzte da jedes Mal ungeprüft voll dreinfahren würde – das geht nicht. Der Arbeitgeber muss die Mitarbeitenden auch schützen vor unberechtigten Vorwürfen. Trotzdem sage ich ganz klar: Wenn Mitarbeitende etwas sehen, was sie für nicht in Ordnung halten, dann sollten sie dies ihren Vorgesetzten melden. Sie können auch direkt an mich gelangen. Der dritte Weg ist eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten, an die sich Angestellte anonym wenden können.

Es gab weitere Vorwürfe gegen das Asylheim: Die «Basler Zeitung» berichtete von Nachtwachen, die Drogen konsumieren oder Beziehungen mit Bewohnerinnen unterhalten.

Diese Vorwürfe werden gegenwärtig noch von der Staatsanwaltschaft geprüft. Die Nachtwachen gehören zu einem Integrationsprogramms der Gemeinde. Ziel ist, Arbeitssuchende wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Die Vorgesetzten im Asylheim haben die Leiter des IP-Programms informiert. Zusammen hat man die Vorwürfe untersucht und, wo notwendig, Massnahmen getroffen.

Welche Konsequenzen hat der Fall für die Gemeinde?

Der Gemeinderat hat kürzlich beschlossen, dass wir die Vorkommnisse zusammen mit einer externen Firma untersuchen lassen wollen. Wir müssen uns kritisch fragen, ob zum Beispiel unser Konfliktmanagement funktioniert. Und wir waren auch von der Wucht der Medienkampagne mit unserer Krisenkommunikation überfordert. Da müssen wir über die Bücher.