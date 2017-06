Strahlende Sieger

Die Rangverkündigung im eleganten Hauptsaal übernimmt freudestrahlend der Baselbieter Regierungsrat und Staatsweinjuror Thomas Weber. Es wird ein freudiger Tag für Thomas Engel, Kellermeister der Siebe Dupf Kellerei Liestal. Zwei seiner fünf nominierten Weine überzeugten am Dienstag bei der Staatsweinkür 2017 die Jury.

Der Riesling-Sylvaner sowie der Pinot Noir aus seinem Keller sind Staatsweine 2017. «Es ist wirklich das Nonplusultra für mich», freut sich Engel. In der Kategorie Weisse Spezialitäten konnte Andreas Leuenberger aus Buus mit seinem Kerner «dä vo dr Leime» punkten. Cécile Bühlmann und Michael Huber vom Quergut Arlesheim gewannen in der Kategorie Rote Spezialitäten mit ihrem Assemblage Pinot Noir + Syrah.

57 Weine waren zur Staatsweinkür eingereicht worden. Am 29. Mai hat eine Fachjury in einer Vorauswahl zwölf Finalisten nominiert, drei in jeder Kategorie, die gestern der Jury prominenter Weinliebhaber zur Kür vorgesetzt wurden. Die vier Siegerweine werden künftig an offiziellen Anlässen des Kantons ausgeschenkt; für die Winzer eine prestigeträchtige Gelegenheit, ihr Produkt zu bekannter zu machen.

Enge Auswahl

«Es war eine extrem schwierige Auswahl», sagt CVP-Landrat Pascal Ryf als Mitglied der Staatswein-Jury. «Vor allem die erste Kategorie, Riesling-Sylvaner, fand ich schwierig, weil die drei Nominierten von der Qualität her sehr nahe beieinander lagen.» Anderer Meinung ist Jurorin und FDP-Landrätin Marianne Hollinger: «Mir sind die Riesling-Sylvaner am leichtesten gefallen.