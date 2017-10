In Muttenz ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Nachdem ein Roller auf der Rennbahnkreuzung mit einem Personenwagen kollidierte, stiessen in der Folge auch ein Lastwagen und ein volles Tram zusammen. Das Tram wurde dabei aus den Schienen gehoben und entgleiste. Mehrere Personen in dem gut besetzten Tram wurden verletzt, sechzehn Personen wurden mit unterschiedlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Ein Fahrleitungsmast wurde ebenfalls beschädigt.

Wie genau es zu den beiden Kollisionen kam, ist noch nicht bekannt. «Ob der LKW dem ersten Ausfall ausweichen wollte und deswegen in das Tram gefahren ist, wissen wir nicht. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Zusammenhänge sagen», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Baselland, zur bz.