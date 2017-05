«Von oben herab anknabbern»

In der Tat: Mehrmals wurde entschieden, das Bettenhaus zu schleifen. Und noch jedes Mal wurde der Entscheid wieder vertagt. Dem Personal bröselt mittlerweile sprichwörtlich der Boden unter den Füssen weg. An einigen Stellen ist die Schicht zwischen Bodenplatte und Linoleum spröde geworden, das Material fällt in sich zusammen. «Es gibt schon richtige Löcher», sagt Faschian.

Der neue Plan: Bis in zehn Jahren soll das Gebäude rückgebaut sein, wie Planer und Architekten einen Abriss heutzutage nennen. «Wir wollen den Turm von oben herab abknabbern», sagt Faschian. «Und parallel dazu Neubauten erstellen, gleich vor dem Bettenhaus. Dann kann alles vom Turm gleich in die neuen Gebäude wandern, Schritt für Schritt.»

So prekär die Lage im Bettenhaus, so strahlend neu präsentiert sich das Entrée. Gerade kontrollieren zwei Elektriker die Erdung der frisch eingebauten modernen Deckenlampen. Der Eingangsbereich wurde umgestaltet, mit viel Holz und Glas. Statt einer riesigen Kioskauslage wie früher treffen die Besucher nun als erstes auf das Empfangspersonal.

Zum Beispiel auf Christine Tantillo. Die gebürtige Baslerin, die heute in Biel-Benken wohnt, beantwortet praktisch im Minutentakt Fragen: Wo ist Doktor X? Auf welchem Zimmer liegt Patient Y? Wo geht’s zur Orthopädie?

Gott auf Kanal 50

Fragen beantworten ist sich Tantillo gewohnt. Sie arbeitete lange als Telefonistin bei der PTT, dann in einem Callcenter. «Zu einer Zeit», sagt sie, «als noch kaum jemand wusste, was das überhaupt ist.» 1998 bewarb sie sich beim Bruderholzspital für einen Job in der Telefonzentrale.

Als die Zimmer Direktnummern erhielten, wurde die Zentrale obsolet. Tantillo wechselte zum Empfang. «Mir gefällt es, wenn ich den Leuten eine Freude machen kann, wenn sie zufrieden sind», sagt sie. Jetzt sei sie vor allem froh, dass die monatelange Bauerei zu Ende sei.

Manchmal will jemand auch nur wissen, wie man noch rasch zu einem Blumenstrauss kommt. Die gibts im Kiosk gegenüber des Empfangs. Dieser verkauft, wie es zu diesem Ort gehört, auch Arztromane. Hat jemand etwas zu beichten, kann man die Kapelle im 1. Stock aufsuchen. Sonntags um 10 ist ökumenische Messe (live über die Zimmertelefone mitzuverfolgen, Kanal 50 einstellen).

Eine eigene kleine Post

Doch das ist nicht alles: Das Spital kann mit einem Andachtsraum aufwarten, mit einem Restaurant, einem Coiffeur und mit einer kleinen Postfiliale. Spätestens mit dieser stehts um den Service public im Bruderholzspital besser als in so mancher Gemeinde unten im Tal. Der Eingangsbereich ist für Faschian die Zukunftswerkstatt des Bruderholz. Hier wird das neue Spital erprobt.

Das Entrée zum Beispiel ist nicht an die alte Frischluft-Zufuhr angeschlossen. «In den 70er-Jahren wurde die Infrastruktur zentral eingerichtet. Doch das würde man heute nicht mehr so machen. Bei einem Ausfall ist das ganze Gebäude betroffen – heute setzt man auf Redundanz, also auf mehrere kleine, voneinander unabhängigere Systeme.»

Zumindest bei einem System wäre das kaum praktikabel: Bei der Heizung. Die Heizzentrale wurde erst gerade erneuert. Per Ende 2016 erhielt das Spital einen Anschluss an die Fernwärme der Industriellen Werke Basel (IWB). Dafür buddelten die IWB extra eine neue Leitung aufs Bruderholz hinauf. Es ist eine ziemlich grosse Leitung: Die Energie, die das Spital in einem Jahr bezieht, würde ausreichen, während eines Jahres gegen zweitausend Einfamilienhäuser zu heizen.

Ölkrise lässt grüssen

«Wir brauchen aber auch Gas», sagt Faschian. «Etwa, um Dampf zu produzieren.» Und auch hier gilt: Redundanz ist Trumpf. Wenn ein System ausfällt, muss ein anderes einspringen. Und so gibt es, als möglichen Ersatz für Erdwärme und Gas, auch noch Heizöl. Der Tank steht, schön versteckt, in einem Wäldchen gleich neben dem Spital.

Früher hatte er noch einen Zwilling, beide fassten je 1,2 Millionen Liter. «Man erwartete Knappheit beim Öl und wollte vorbeugen», sagt Faschian. «Das waren halt die 1970er-Jahre, es herrschte Ölkrise.»

Das zeigt: Das Bruderholzspital hat schon so manchen Ernstfall erlebt. Bei weitem nicht nur medizinische.