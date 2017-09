Schaut man in die jüngere Vergangenheit des Kantons Baselland, so wären die linearen Kürzungen tatsächlich zum Tragen gekommen.

Hiltmann: Nur wenn die Verwaltung nicht rechtzeitig reagiert hätte. Aber ich muss nochmals fragen: Was ist die Alternative, wenn wir es nicht schaffen, innert acht Jahren eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren? Acht Jahre sind eine grosszügige Zeitspanne. Sie erlaubt, dass in einzelnen Jahren Defizite geschrieben werden dürfen. Aber diese müssen in anderen Jahren ausgeglichen werden. Daran ist nun wirklich nichts falsch.

Kaufmann: Dass das Ziel definiert wird, innert acht Jahre das Budget ausgeglichen zu halten, kritisieren wir nicht. Die Frage ist, was die angemessene Reaktion ist, wenn dies nicht gelingt. Da kritisieren wir, dass einseitig Ausgaben gekürzt werden und das erst noch nach dem Prinzip Rasenmäher.

Das Problem der linearen Kürzungen ist doch, dass womöglich nicht dort gespart wird, wo dies effizient und langfristig sinnvoll ist.

Hiltmann: Sie sagen es: Lineare Kürzungen sind ein suboptimales Instrument. Effizient und sinnvoll sparen ist angesagt, bevor diese linearen Kürzungen zum Tragen kommen. Diese sind klar als Notmassnahme gedacht.

Kaufmann: Das Problem ist, dass der Rasenmäher überproportional über jene Bereiche hinweg mäht, die nicht durch Gesetze geschützt sind, zum Beispiel beim Polizeipersonal. Da heisst es am Tag X: «So und jetzt müssen wir 300 Stellen bei der Polizei abbauen.»

Hiltmann: Lineare Kürzungen sind nur ein Thema, wenn Verwaltung und Regierung über mehrere Jahre nicht reagieren. Was, wenn es trotzdem einmal der Fall sein wird? Plädieren Sie etwa für eine automatische Steuererhöhung?

Kaufmann: Ja, als Ultima Ratio halten wir es für sinnvoll, einen solchen Automatismus im Gesetz einzubauen. Wie gesagt: Das ist nichts Exotisches – etliche Kantone machen das so.

Im FHG sind als weitere Notmassnahme einjährige Steuerfuss-Erhöhungen bis maximal fünf Prozentpunkte eingebaut. Diese werden vom Landrat mit einfachem Mehr beschlossen und können per Referendum bekämpft werden. Demgegenüber hat d

ie Regierung vorgeschlagen, dass der Landrat per Zweidrittelmehr Steuerfussveränderungen beschliessen könne. Welche Regel finden Sie besser?

Hiltmann: Jene des Landrats: Einfaches Mehr und fakultatives Referendum. So kann das Volk über Steuerfuss-Erhöhungen mitreden. Das war in der Regierungsvariante nicht der Fall.

Kaufmann: Das sehe ich gleich. Dass die Regierung mit dem Zweidrittelmehr eine künstlich hohe Hürde einbauen wollte, liess sich nicht plausibel erklären. Das war ein rein politischer Entscheid, um Steuererhöhungen angesichts der aktuellen Machtverhältnisse im Kanton faktisch zu verunmöglichen. Die nun gewählte Regel ist besser. Gut ist auch sie nicht. Das Ungleichgewicht zwischen automatischen Ausgabenkürzungen und einem freiwilligen Mechanismus bei den Steuern, der durch Landrat und allenfalls eine Volksabstimmung muss, bleibt bestehen. Wir fänden es richtig, wenn auf Gesetzesstufe die Verpflichtung zu Steuererhöhungen, die über ein Jahr hinausgehen, eingebaut würde.

Das FHG stärkt die Finanzkompetenzen der Regierung. Neu kann diese einmalige Ausgaben bis zu einer Million Franken in Eigenregie beschliessen. Bisher waren es bloss 50 000. Ist das gut?

Kaufmann: Nein. Damit geht ein Demokratieverlust einher. Es werden weniger Vorlagen in den Landrat kommen. Die Erhöhung ist zu hoch. Interessanterweise war die SVP in der Vernehmlassung noch derselben Meinung wie wir.

Hiltmann: Ihr Argument ist hanebüchen. Sie politisieren ja auch im Frenkendörfer Gemeinderat. Wie sind da die Finanzkompetenzen geregelt? Sie werden – gemessen an der Grösse der Gemeinde – viel mehr in Eigenregie ausgeben dürfen als die kantonale Regierung. Eine Million Franken entspricht für den Kanton Baselland mit einem Budget von knapp 3 Milliarden weniger als 0,1 Prozent. Mit dem neuen Aufgaben- und Finanzplan beschliesst der Landrat neu nicht nur Geld, sondern er definiert auch, was für eine Leistung er dafür haben will. Die Kontrolle durch das Parlament wird also gestärkt. Zudem: Die Regierung erhält diese Kompetenz nur innerhalb des beschlossenen Budgets. Die Erhöhung der Kompetenz entspricht einer modernen Verwaltungsführung. Ansonsten muss die Regierung wegen jedem Hafenkäse vor den Landrat.

Kaufmann: Nicht alle Ausgaben unter einer Million Franken sind Hafenkäse. Mich stört es, dass damit die Regierung in sensiblen Bereichen Kürzungen vornehmen kann, ohne dass der Landrat mitbestimmen darf. Erst kürzlich wollte der Regierungsrat die finanziellen Mittel für die Frauenoase streichen. Der Landrat konnte sie retten. Mit dem neuen FHG wäre dies nicht möglich gewesen.

Hiltmann: Das stimmt nicht. Hier geht es um die Art der Ausgabe, nicht darum, wer Ausgaben kürzen darf. Der Landrat darf immer mitbestimmen.

Das FHG versteht sich als Gegenvorschlag zu einer Initiative der SVP. Herr Hiltmann, Ihre FDP sagt sowohl Ja zum Gegenvorschlag, als auch Ja zu Initiative. Weshalb?

Hiltmann: Beide sind besser als der Status quo. Wir können hinter den Forderungen der Initiative stehen, das Eigenkapital des Kantons zu schützen, eine Schuldenbremse einzuführen und die Volksrechte bei Steuererhöhungen zu stärken.

Kaufmann: Einige Forderungen der Initiative sind schlicht nicht umsetzbar, etwa dass Rechnungsdefizite gleich in den Folgejahren mit automatischen Kürzungen kompensiert werden müssen. Die FDP setzt mit ihrem Ja zur Initiative ein unseriöses Signal.

Hiltmann: Unmöglich umzusetzen ist die SVP-Initiative nicht, aber eher schwierig und mühsam. Deshalb bevorzugt die FDP bei der Stichfrage klar den Gegenvorschlag, das FHG. Dort müssen Defizite innert vier Jahren kompensiert werden. Das ist ein sinnvoller Zeitrahmen, der es erlaubt, bei gebundenen Ausgaben Verträge zu kündigen.

Kaufmann: Bei einem Ja zur SVP-Initiative wäre finanzielles Chaos die Folge. Leider hat auch der Gegenvorschlag massive Mängel. Deshalb empfehlen wir ein doppeltes Nein.