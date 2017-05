Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesen Sommer der schnellste Reinacher Delphin auserkoren – allerdings nicht in der Reinacher Badi, sondern in Arlesheim. Und die Reinacher Schwimmmeisterschaften werden dieses Jahr im Aescher Bad stattfinden. Denn in Reinach bleibt das Gartenbad 2017 wegen Sanierung geschlossen. Dorthin kamen in den letzten Jahren zwischen 50'000 und 70'000 Besucher. Diese werden das kühlende Nass jetzt in den Bädern der umliegenden Gemeinden suchen. Da diese allesamt kleiner sind als das Reinacher Bad, lässt sich unschwer voraussagen: In den noch offenen Badis wird es eng. «Wir rechnen mit viel mehr Besuchern», sagt der Arlesheimer Gemeindeverwalter Thomas Rudin. «Wie gross der Ansturm ist, hängt stark vom Wetter ab.»

Jedenfalls rechnet Arlesheim mit einen Ansturm aus Reinach. Vor allem für die Reinigung des Bads werde es mehr Personal brauchen, sagt Rudin. Denn bei mehr Menschen leide die Wasserqualität. Aesch hat sich einerseits mit einem «Konzept und guten Ideen der Angestellten in der Badi» auf den Ansturm vorbereitet, so Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger. Andererseits wolle man auch erst schauen, was auf die eigene Badi zukomme, und dann «spontan reagieren».

Tickets bringen Einnahmen

4000 Besucher habe das Aescher Bad an heissen Sonntagen immer wieder gut bewältigt, sagt Hollinger. Denkbar sei aber, dass man diesen Sommer an manchen Tagen Leute abweisen müsse. «Das wäre aber der Worst Case.» Den Ansturm will sie nämlich als Chance sehen: «Wir wollen die Gäste aus Reinach möglichst gut empfangen.» Denkbar sind für Hollinger längere Öffnungszeiten. «Der Restaurantbetreiber freut sich natürlich auf einen Riesenumsatz. Und vielleicht finden manche Reinacher Gefallen an unserem Bad und kommen in den nächsten Jahren wieder.»

Auch die zusätzlichen Ticketeinnahmen seien nicht zu vernachlässigen. Hollinger geht davon aus, dass die Reinacher Badefreunde weniger Saisonabos lösen als die einheimischen, weil sie in verschiedene Badis ausweichen werden. «Viele Einzeleintritte sind gut für uns», sagt sie. Umgekehrt müsse man für sehr gut besuchte Tage mehr Bademeister einstellen. Zudem wird Aesch bei der Badi ein neues Parkplatzregime schaffen müssen.

Ob der Gemeinde unter dem Strich Mehrkosten entstehen, ist für Aesch wie für Arlesheim nicht entscheidend. Das lasse sich sowieso kaum im Voraus quantifizieren, sagt Rudin. Jedenfalls hat keine der beiden Gemeinden vor, Reinach nach der Badesaison eine Rechnung zu schicken – «vorausgesetzt, es gibt keine völlig unerwarteten Mehrkosten durch Ausnahmesituationen», ergänzt Hollinger. Diese Überlegung wiederum kann der Reinacher Gemeindepräsident Urs Hintermann nicht nachvollziehen, er hört sie zum ersten Mal. Auch die Reinacher Badi habe immer einen Anteil von Gästen aus den umliegenden Gemeinden, sagt er. «Wir hatten noch nie die Idee, dafür andere zahlen zu lassen.»