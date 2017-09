Zum Pikett-Dienst verpflichtet

Ob die Feuerwehrmänner und -frauen einrücken, wenn sie sich während eines Alarms am Arbeitsplatz befinden, liegt im Ermessen jedes Einzelnen. Es hängt nicht zuletzt vom Druck am Arbeitsplatz ab – und der nimmt laut Straumann zu. Deshalb brauche es immer mehr «Tagesverfügungsbereitschaft», so der Fachbegriff. Diese könne man mit den Gemeindeangestellten herstellen. Deshalb begrüsst Straumann den Grundsatz, dass man Gemeindeangestellte in die Feuerwehr einbindet. «Im Leimental gibt es bereits einige Gemeinden, die das kennen.»

Dort betrifft die Regelung allerdings nur Angestellte des Werkhofs. «Pikettdienst tagsüber zu leisten, ist laut Anstellungsvertrag mit ihrer Funktion verbunden», sagt der Oberwiler Gemeindeverwalter André Schmassmann. Abgesehen davon, dass sie keine Atemgerät-Ausbildung haben, sind Werkhof-Mitarbeiter vollständiger Bestandteil der Feuerwehr. Sie haben zudem den Führerschein für Lastwagen. «Ausbildungstechnisch ist das von Vorteil», sagt Schmassmann.

Ortskenntnisse von Vorteil

Der Feuerwehrkommandant Martin Thürkauf ist froh, mit den Werkhof-Mitarbeitern handwerklich begabte Feuerwehrleute zu haben. «Und sie kennen die Eigenheiten des Dorfs; wissen zum Beispiel, wo die Werkleitungen sind.

In Oberwil gab es dieses Jahr zwei Brände, bei beiden hatte die Feuerwehr genug Personal. Ob das auch ohne die Werkhof-Mitarbeiter der Fall wäre, will der Kommandant nicht abschliessend beurteilen. Schliesslich ist auch die Gemeinde ein Arbeitgeber, für den jede Abwesenheit Kosten verursacht.

«Man muss immer anschauen, was gegenüber dem Arbeitnehmer vertretbar ist», sagt Thürkauf. Wenn Werkhof-Mitarbeiter grad am Betonieren seien, könnten sie natürlich nicht sofort einrücken.