Als die erste Ausgabe der Baselbieter Heimatblätter erschien, feierte Jesse Owens grosse Erfolge an den Olympischen Sommerspielen. In Spanien brach der Bürgerkrieg aus, dem Hundertausende Menschen zum Opfer fallen sollten. Und auf der Hülftenschanze errichteten Frenkendörfer Wiedervereinigungsgegner einen Freiheitsbaum.

Seit dem Jahr 1936 kommen die Heimatblätter heraus. In der Zeitschrift schreiben Autoren über archäologische, geschichtliche, künstlerische und volkskundliche Themen aus dem Kanton Baselland. So geht es in der aktuellen Ausgabe vom März in einem Artikel um die Armutspolitik im 19. Jahrhundert. Das Heft erscheint heute jeweils vierteljährlich in einer geringen Stückzahl. Es erfreut sich wenigen, aber treuen Abonnentinnen und Abonnenten aus dem ganzen Baselbiet. Viele Leser sind Mitglied der Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland oder der Gesellschaft Raurachischer Geschichtsfreunde. Diese beiden Organisationen haben die Baselbieter Heimatblätter als offizielles Publikationsorgan. Darin veröffentlichen sie ihre Mitteilungen an die Mitglieder.

Mit der Auflösung der Raurachischen Geschichtsfreunde (siehe separater Text) drohen nun mehr als 100 Abonnenten wegzubrechen. «In diesem Jahr erhalten unsere Mitglieder das Abo noch», erklärt Pierre Gürtler, seit zwanzig Jahren Obmann der Rauracher. Anschliessend müsse jeder selber entscheiden, ob er künftig noch die Heimatblätter heimgeschickt haben möchte. Er werde jedoch eine Mitteilung an die Mitglieder schreiben und sie ermuntern, die Zeitschrift weiterhin zu unterstützen. «Wir würden es sehr begrüssen, wenn möglichst viele den Heimatblättern die Stange halten würden.» Diesem Unterfangen blickt er aber eher pessimistisch entgegen. Für die meisten Rauracher sei die Sache mit dem Ende der Gesellschaft wohl gelaufen.

Noch genügend Mittel da

Momentan werden jeweils 600 bis 700 Exemplare der Baselbieter Heimatblätter gedruckt. «Etwa die Hälfte davon geht an die Mitglieder der beiden Gesellschaften, die andere Hälfte an Personen, die einfach ein Abo haben», sagt Dieter Schaub, Geschäftsleiter der Schaub Medien AG in Sissach, welche die Zeitschrift seit einigen Jahren druckt und versendet. «Wenn ein grosser Teil derjenigen, die bisher über die Gesellschaft Raurachischer Geschichtsfreunde die Heimatblätter bezogen haben, das Abo kündigen, ist eine Weiterführung des Hefts in der derzeitigen Form gefährdet», erklärt er.

Schaub betont jedoch, dass die Zukunft der Baselbieter Heimatblätter vor allem bei der Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland liege. Deren Präsident Rémy Suter sagt, dass derzeit noch genügend Mittel vorhanden seien, um die Heimatblätter einige Zeit gleich weitererscheinen zu lassen. Für die nächsten Ausgaben mache er sich deshalb keine Sorgen, erklärt er. «Die Auflösung der Raurachischen Geschichtsfreunde ist für die Zeitschrift aber trotzdem eine schlechte Nachricht.» Im Extremfall müsse die Auflage um rund einen Sechstel verkleinert werden.

Kein Geld mehr vom Kanton

Zumal auch von anderer Seite eine Gefahr für die Heimatblätter ausgeht. Bisher bezahlte das Baselbieter Staatsarchiv einen Beitrag an die Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland, den diese für die Druckkosten verwendete. «Im Zuge der Sparmassnahmen des Kantons Baselland wurde dieser Beitrag gestrichen», erklärt Rémy Suter.

Deswegen habe man vor, in den nächsten Wochen gemeinsam mit der Schaub Medien AG sowie dem Redaktor der Zeitschrift, dem mittlerweile pensionierten Ethnologen und stellvertretenden Direktor des Museums der Kulturen, Dominik Wunderlin, zusammenzusitzen. Beim Gespräch soll es darum gehen, über die Zukunft der Baselbieter Heimatblätter zu sprechen. Im Notfall könne er sich vorstellen, Stiftungen für eine finanzielle Unterstützung der Zeitschrift anzufragen, so Suter. Damit die Baselbieter Heimatblätter nicht dasselbe Schicksal wie die Raurachischen Geschichtsfreunde ereilt.