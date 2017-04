System- und Leitungswechsel

Der Arxhof durchlebt eine wechselvolle Phase. Das Prinzip des konsequent offenen Vollzugs steht auf dem Prüfstand. Ein Gebäude soll zu einer geschlossenen Abteilung umgebaut werden. Der Auftrag hierzu kam jedoch nicht von Ulrich, sondern von der Baselbieter Regierung. Sie begründete dies damit, dass immer mehr Klienten - Straftäter zwischen 17 und 25 Jahren - in einem Zustand auf dem Arxhof ankämen, der einen offenen Massnahmenvollzug kaum zulasse.

Zur inneren Unruhe führten auch die vielen Leitungswechsel: Ulrich ist bereits der dritte Direktor, seit im Februar 2014 der langjährige Leiter Renato Rossi in den Ruhestand getreten ist. Fast gleichzeitig mussten dreiviertel der überalterten Direktion ersetzt werden.

Rossis Nachfolger, Ursicin Poltera, war nur etwas mehr als ein Jahr im Amt. Im März 2015 verkündete die Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID), dass das Arbeitsverhältnis mit ihm mit sofortiger Wirkung und einvernehmlich aufgelöst werde. Er erhielt eine Abgangsentschädigung; über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. SID-Direktor Isaac Reber erklärte, die Direktion habe sich nicht so entwickelt, wie sich das beide Seiten vorgestellt hätten.

Am 16. September desselben Jahres wurde Peter Ulrich als neuer Direktor vorgestellt. Er übernahm das Amt von der interimistischen Leitung per Januar 2016. Im Communiqué zu Peter Ulrichs Ernennung hiess es, man habe eine gute Wahl getroffen: wegen «seiner Persönlichkeit und seines Werdeganges». Ulrich ist ein Quereinsteiger im Strafvollzugsbereich. Doch in der Sozialbranche hat der promovierte Psychologe jahrzehntelange Führungserfahrung. Vor seiner Ernennung zum Arxhof-Direktor präsidierte er die Geschäftsstelle des Verbands sozialer Unternehmen beider Basel , zuvor war er 14 Jahre Geschäftsführer der Gesellschaft für Arbeit und Wohnen in Basel. Von 1994 bis 1996 war er zuständig für die Neuorganisation von Cikade Basel, einer Fachklinik für Drogenentzug.

Der «Basler Zeitung» sagte Ulrich im vergangenen Juni, ihm sei bewusst, dass der Arxhof viele Anforderungen an den Direktor stelle. Es sei ein Ort, «an dem es ab und zu rumpelt.»