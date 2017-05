Musiktage gestrafft

Bis vor einigen Jahren gab es in der Region jährlich drei Kantonale Musiktage wie die kommenden in Ziefen. Danach wurde zurückgefahren. «Früher waren die Vereine mitgliedermässig stärker», nennt Patrik Schlumpf den Hauptgrund. Heute existieren verschiedene Module, die Vereine sind im Gestalten der Musiktage frei.

«Wir haben entschieden, gleich ein richtiges Fest zu machen, weil der Aufwand ohnehin hoch ist», berichtet Schlumpf – Kantonale Musiktage mit fast allen Modulen, bloss der Jugendmusikpreis Dreiländereck wurde ausgeklammert. Die Ziefner operieren mit einem Budget von 70 000 Franken.

Patrik Schlumpf, der in der MG Ziefen mehrere wichtige Funktionen innehat und tonangebend ist, verneint die Frage, ob das eine One-Man-Show sei. Er könne sich nur deshalb so stark ins Zeug legen, weil sein Umfeld intakt sei. «Die Kameradschaft im Verein stimmt, auch die private Seite, wo mir meine Frau unter die Arme greift.»

Diese ist ebenfalls Mitglied der MG Ziefen und gehört zum OK. Einige sagten, ich hätte «eine Ecke ab», fügt Schlumpf an und folgert: «Das muss man haben, wenn man so viel macht.»

Doch er will reduzieren. Als ersten Schritt hat er das Vereinspräsidium im Frühling abgegeben.

An der Generalversammlung wurde der 45-Jährige für zwei weitere Jahre als Dirigent gewählt. Damit ist das Doppelamt eliminiert. Patrik Schlumpf ist Garagist und auch noch Bürgerrat. Bei seinen vielen Verpflichtungen müsse der Bürgerrat momentan ein wenig leiden, gesteht er ein. Er könne nicht an allen Sitzungen teilnehmen.

Gedämpft optimistisch

Die Zukunft der Ziefner Brassband beurteilt er gedämpft optimistisch. «Wenn wir so zusammenbleiben können wie jetzt, siehts nicht schlecht aus.» Hoffnung setzt Schlumpf in die Nachwuchsförderung, die wieder verstärkt wird. Markus Gutknecht und Patrik Schlumpf blicken ein bisschen wehmütig zurück in die 1990er-Jahre, als das Musikcorps noch stolze 40 Aktive gehabt hat. «Es kamen Junge nach, aber von diesen sind nicht mehr viele dabei», stellt Schlumpf fest.

Gutknecht betont jedoch, «dass wir auch Junge haben, die sehr gut mitmachen». Sie hätten bewusst jüngere Aktivmitglieder in die Organisation der Kantonalen Musiktage eingebunden und könnten ihnen nun ihre Erfahrung weitergeben.