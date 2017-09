Jetzt wird in Ormalingen wohl wirklich nie mehr ein Feuer ausbrechen: Als Dank für die gute Aufnahme im Dorf, so heisst es in einer Ormalinger Sage, hatte eine Zigeunerin einst den Feuergott beschworen, das Dorf vor Feuer zu bewahren. Und jetzt hat auch ihr Abbild Obhut in der Gemeinde erhalten. Angefertigt hatte es vor gut 50 Jahren der Baselbieter Künstler Walter Eglin als Sgraffito an der Ormalinger Turnhalle. Doch diese wird gerade abgerissen – und mit ihr beinahe auch «Die Zigeunerin». Doch einmal mehr nach ähnlichen Fällen in Liestal, Muttenz und Hölstein hatten sich Anhänger des Künstlers, darunter sein jüngster Sohn Toni Eglin, für den Erhalt des Werks stark gemacht.

30 Quadratmeter, 20 Tonnen

Gestern nun wurde «Die Zigeunerin» nach monatelangen Diskussionen in einer spektakulären Zügelaktion verschoben: Erst musste das Sgraffito aus der Turnhallenwand getrennt werden. Das Resultat war ein 30 Quadratmeter grosses Mauerstück, das in einen Stahlrahmen geklemmt wurde, damit es zusammenhielt. Die über 20 Tonnen schwere Konstruktion wurde dann von einem Kran hochgehoben und schliesslich an der Fassade eines Wohnhauses an der Hauptstrasse – in unmittelbarer Nähe der Turnhalle – befestigt, abgestützt auf zwei Stahlstützen. «Der neue Standort ist noch viel besser als jener an der Turnhalle», freut sich Thomas Schweizer, der sich auch für die Rettung des Sgraffitos eingesetzt hatte. «Hier an der Hauptstrasse kommt es viel besser zur Geltung.»