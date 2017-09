Bildungsbereich erhält am meisten

Doch an welche Institutionen zahlt Baselland überhaupt die total 1,6 Milliarden Franken? Die öffentliche Debatte beschränkte sich bisher meistens auf die ganz grossen Brocken wie die Universität Basel, die FHNW oder die Spitäler. Tatsächlich gibt es bis dato noch keine abschliessende Liste, die FKD sei selbst noch an deren Erstellung, so Wenk. Dabei dürften es Hunderte sein. Immerhin liefert Wenk der bz die Aufteilung nach Direktionen und deren grösste Positionen für 2018. Mit 613 Millionen Franken entfallen am meisten Gelder auf die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion folgt mit 437 Millionen, die FKD mit 431 Millionen, dann die Bau- und Umweltschutzdirektion mit 103 Millionen und schliesslich die Sicherheitsdirektion mit 35 Millionen Franken.

Bei den unterstützten Institutionen schlagen die Spitäler mit 287 Millionen Franken am stärksten zu Buche, dahinter folgen die Ergänzungsleistungen mit 176 und der Leistungsauftrag an die Uni mit 169 Millionen. Die Prämienverbilligungen werden vom Kanton mit 120 Millionen Franken gefördert. Hier befürchtet Lauber ab 2019 Mehrkosten von über 70 Millionen pro Jahr, sollte die hängige SP-Initiative Erfolg haben. In der Liste finden sich aber auch Positionen, die weniger bekannt sind und doch schwer wiegen, etwa die Behindertenhilfe, die der Kanton mit 115 Millionen Franken subventioniert.