Die Differenz zum Status quo ist gross: Statt zehn Fahrten pro Tag, die der 91er zurzeit wochentags absolviert, soll das Taxi nur noch zweimal morgens in Oberdorf abfahren, mittags einmal von Reigoldswil zurück, nach dem Mittag wieder hin und am späten Nachmittag noch zweimal nach Oberdorf zurück.

Ergänzend wird der 92er von Bennwil über Oberdorf bis Liedertswil verlängert. So kann die Baselland Transport AG (BLT) die beiden Linien mit zwei statt drei Bussen abdecken. Die BLT ist es auch, die den Taxibetreiber auswählt.

Ein absolutes Minimalangebot also, das dabei komplett auf den Stundenplan in Reigoldswil zugeschnitten ist. Dominic Wyler, in der Bau- und Umweltschutzdirektion der Verkehrsplaner öV, hält fest: «Als reine Schülerverbindung macht ein Bus zwischen Oberdorf und Reigoldswil wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr, da ihn nur sehr wenige Personen nutzen.» Während das Angebot extra an die Schulzeiten angepasst wurde, werden die – wenigen – anderen Fahrgäste freilich keine Freude an der neuen Lösung haben. Doch Wyler sagt trocken: «Letztlich haben wir rein sachlich und nicht emotional abgewogen: Das Taxi ist günstiger als die rund 250 000 Franken für eine zusätzliche Schulklasse in Oberdorf.»