Aber auch heimische Künstler schufen Ausserordentliches. Gleich zehn Kirchen verschönerte André Bréchet (1921-1993). Sein vielleicht bestes Werk gelang ihm 1970 für das neugebaute Centre Saint-François in seinem Heimatort Delémont. Scheint nachmittags die Sonne durch die 28 Quadratmeter grosse Glasfront an der Westseite, werden so polychrome Farbtupfer an die Kapellenwand projiziert. Im Gegensatz zu den umgestalteten Kirchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert treten hier die Glasfenster in einen spannenden Dialog zur gleichzeitig entworfenen Architektur.

Erwähnenswert wären viele weitere Künstler, doch einer darf in der subjektiven Auswahl nicht fehlen: Der in Basel geborene und später im Jura wohnhafte Ernst Stocker alias Coghuf (1905-1976). Er gestaltete 1962 in Soubey farbenprächtige abstrakte Glasgemälde. Diese schaffen im kleinen, ursprünglich wirkenden Dorf am Doubs mit seiner denkmalgeschützten Kirche aus dem 17. Jahrhundert spannende Kontraste.