Hochsommer am SO Kant. in Deitingen

Schon früh lockten es die 2000 Zuschauer in die wunderbar Angerichtete Arena in Deitingen.

Nach dem „Big Ben Glockenschlag“ um 9.00Uhr hiess es “Manne an Arbet“.

119 Schwinger lieferten sich spannenden Kämpfe und der brütenden Hitze!

10 Aargauer Schwinger gelang es den Kranz zu erkämpfen. Herzliche Gratulation.PA

Foto: PA