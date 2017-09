Am vergangenen Samstag sind rund 50 Personen der Einladung zur Feier des hundertjährigen Bestehens der SP Niederlenz gefolgt. Michèle Andres (Präsidentin) erinnerte an die Gründung der SP Niederlenz im Jahre 1917. Die gut behüteten alten Protokollbücher (fein säuberlich von Hand geschrieben) geben in bewegenden Worten Zeugnis vom Engagement der kleinen Partei für das Gemeindewohl. Bis heute ist der Einsatz für die Gemeinde eine wichtige Aufgabe der SP Niederlenz. Gemeindeammann Jürg Link lobte in seiner Begrüssung die SP dafür, dass sie ihre Meinung kundtut und die wichtigen Themen mit ihren «Sägs wiiter!» volksnah vermittelt.

Die Festrednerinnen, Yvonne Feri (Nationalrätin) und Elisabeth Burgener (Präsidentin SP Aargau) betonten, dass sich die SP damals wie heute für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verwende. Die SP habe sich in all den Jahren zum Beispiel immer eingesetzt für soziale Gerechtigkeit, für gleiche Bildungschancen, für die Sozialwerke, für die Demokratie. Es gehe nicht darum Bestehendes zu verwalten, sondern die Zukunft aktiv zu gestalten.

Gemeinderätin Rita Eigensatz und Gemeinderat Toni Grob überbrachten die besten Wünsche des Gemeinderates. Beide machten deutlich, dass die SP Niederlenz verlässlich, aktiv und engagiert die Geschicke der Gemeinde begleite und der Gemeinderat froh über ihr Engagement sei. Die beiden Gemeinderäte überbrachten zudem ein überraschendes Geschenk als Anerkennung und als Ansporn für die nächsten hundert Jahre. Gemeinderat Grob: «Die SP braucht es mehr denn je.»

Für so viel Aufmerksamkeit und Wohlwollen bedankte sich der Vorstand mit einem feinen «Brunch de luxe» und mit Musik des Trios «Halbprivat». (RH)