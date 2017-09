Am Donnerstag den 21. September 2017 hat im Restaurant Sternen in Würenlingen die 27. Generalversammlung der Spielgruppe Wunderchnäuel stattgefunden. Die verantwortlichen Vorstandsmitglieder und Spielgruppenleiterinnen durften auf ein gelungenes Vereinsjahr zurückblicken.

Die Präsidentin, Manuela Smit, begrüsste alle anwesenden Mitglieder herzlich und stellte eine kurze, speditiv verlaufende Generalversammlung in Aussicht. Die Traktanden sowie das letztjährige Protokoll wurden gutgeheissen.

Das vergangene Geschäftsjahr war ein eher ruhiges Jahr, weshalb nur 4 Sitzungen notwendig waren. Der Höhepunkt war, wie jedes Jahr, das Waldfest, welches am 3. September 2016 im Oberwald stattfand. Mit 58 Erwachsenen und 58 Kindern und bei schönem Wetter wurde gegrillt, gespielt und geplaudert. Im Wald konnte mit einer Riesenschaukel, einer Seilbahn, einer Hängematte und einer Slackline gespielt werden. Die Kinder hatten auch sehr grossen Spass an der Specksteinwerkstatt und den Seifenblasen.

Die Generalversammlung fand am 22. September 2016 im Restaurant Frohsinn in Würenlingen statt und verlief wie immer speditiv und reibungslos.

Schon lange zur Tradition geworden ist die alljährliche Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Am 26. und 27. November 2016 boten wir Kuchen zum Verkauf an. Am Basteltisch wurden Zauberstäbe gefertigt. An dieser Stelle danken wir allen Vereinsmitgliedern nochmals ganz herzlich für die vielen gebackenen Köstlichkeiten. Dank ihrer Mithilfe wurde der Kuchenverkauf zum vollen Erfolg.

Die neuen Spielgruppen-Kinder durften zusammen mit ihren Eltern im April die Spielgruppe besichtigen. Der Besuchstag wurde rege genutzt und half einigen Eltern beim Entschluss ihr Kind in der Spielgruppe anzumelden.

Die angehenden Kindergärtner wurden am Ende ihrer Spielgruppenzeit zu einer Reise eingeladen. Für viele ist dieser Ausflug das erste Mal, dass sie, mit Rucksack bepackt, einen ganzen Tag ohne Eltern verbringen. Wir fuhren mit Ross und Wagen nach Endingen, Danach ging es zu Fuss weiter in die Waldhütte und nach einem feinen Zmittag wieder hinunter ins Dorf. Das Postauto brachte die müde, aber glückliche Kinderschar zurück nach Würenlingen.

Buchhalterin Judith Salm präsentierte die Vereinsrechnung 2016/2017, welche einen Gewinn von Fr. 2017.- ausweist.

Leider gab es dieses Jahr auch zwei Verabschiedungen. Marion Attinger (Gruppeneinteilung und Vizepräsidentin) und Jacqueline Stankowski (Kassierin) verlassen uns nach 6, respektive 5 Jahren. Glücklicherweise haben wir zwei neue Vorstandsmitglieder gefunden. Claudia Spuler wird neu die Einteilung übernehmen und Vanessa Baldinger wird als Kassiererin tätig sein. Sabina Lindley wird neue Vizepräsidentin.

Der Vorstand wurde einstimmig wie folgt gewählt: Manuela Smit (Präsidentin), Sabina Lindley (Vizepräsidentin/ Aktuarin), Judith Salm (Buchhaltung), Claudia Spuler (Gruppeneinteilungen) und Vanessa Baldinger (Kasse).

Die Präsidentin hat wie angekündigt die Generalversammlung speditiv und reibungslos durchgeführt und zum anschliessenden gemütlichen Teil eingeladen.

Öffnungszeiten Spielgruppe Wunderchnäuel, Würenlingen:

Jeden Vormittag 09.00-11.30 Uhr, Dienstag- und Donnerstagnachmittag 14.00-16.30 Uhr. Walderlebnisgruppe Mittwochvormittag 08.30-11.30 Uhr und der Walderlebnistag Donnerstag 09.00-14.00 Uhr. www.sg-wuerenlingen.ch