4. Jungtierschau des KTZV Deitingen

Bereits zum vierten Mal führt der KTZV Deitingen seine Jungtierschau bei der Mühle in Deitingen durch. Am Sonntag, 4. Juni 2017 werden die jüngsten Sprösslinge in vielen Arten und Rassen dem Publikum gezeigt. Für unsere kleinen Gäste wird ein gratis Ponyreiten zur Verfügung gestellt. Für Hunger und Durst ist eine leistungsfähige Festwirtschaft gerüstet. Eine Ländlergruppe sorgt für heitere Stimmung und eine grosse Tombola sorgt für schöne Preise. Beginn ist um 09.30 Uhr. Der KTZV Deitingen freut sich auf Ihren Besuch.