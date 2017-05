Hanspeter Loser aus Lengnau war vor 50 Jahren mit seiner Mutter Lena Loser das erste Mal in Lourdes.

Vom 28. April bis 4. Mai machten sich 1500 Schweizerpilger mit Bischof Felix Gmür, auf Zu unserer Lieben Frau von Lourdes. Es ist der Ort, wo sich 1858 geheimnisvolle Ereignisse zugetragen haben. Achtzehn Mal ist die Gottesmutter Maria der vierzehnjährigen Bernadette Soubirous in der Grotte von Massabielle beim Fluss Gave du Paul, erschienen und sie beauftragte Bernadette dort eine Kapelle zu errichten und Prezessionen zu organisieren. Inzwischen reisen jährlich mehr als sechs Millionen Menschen aus der ganzen Welt nach Lourdes.

Nach Lourdes-Besuch laufen gelernt

Hanspeter Loser ist im Jahre 1961 geboren. Bei der Geburt hatte er zu wenig Sauerstoff erhalten. Er konnte nicht laufen, sprechen und richtig essen lernen. So entschloss sich seine Mutter Lena Loser, im Jahre 1967, als ihr Sohn sechs Jahre alt war, mit ihm nach Lourdes zu pilgern, im Rahmen der Deutschschweizerischer Lourdes Pilgerfahrt. Nachdem sie wieder zu Hause waren, lernte Hanspeter Loser laufen. Heute wohnt Hanspeter Loser immer noch bei seiner Mutter und arbeitet in der geschützten Werkstatt beim AWZ Arbeits- und Wohnzentrum, Kleindöttingen.

Rund 30 Lourdeswallfahrten

Die beiden reisten in den seither vergangenen 50 Jahren ca. 30 Mal nach Lourdes. Die Mutter berichtete, dass Hanspeter jedes Mal, wenn sie von der Lourdeswallfahrt zurückkamen, etwas gelernt habe, wie beispielsweise keine Angst zu haben, mit dem Lift zu fahren, denn die Mutter musste mit Hanspeter bis zu 13 Stockwerke überwinden. Da Lena Loser aus gesundheitlichen Gründen dieses Jahr nicht nach Lourdes reisen konnte, begleitete Marianne Baldinger-Lang vom Lourdespilgerverein Baden und Umgebung Hanspeter Loser.

Die Reise nach Lourdes machten sie mit dem Nachtzug. Am Samstagnachmittag trafen sich alle 1500 Pilger - Kranke, Gesunde, Kinder, Eltern, Grosseltern, Helfer, Priester, also vom sieben Wochen alten Kleinkind bis zur 97 Jahre alten Dame - zum Eröffnungs-Gottesdienst in der St. Bernadette Kirche, zum Wallfahrtsthema „Grosses hat der Herr an mir getan“

In Lourdes ist Gott den Menschen nah

Hanspeter Loser wohnte in dieser Zeit im Spital Accueil NDL. Dort wurde er vom Pflegepersonal der Krankenpflegevereinigung DRS des Lourdespilgervereins wunderbar betreut. Marianne Baldinger-Lang begleitete Hanspeter Loser zum Wallfahrtsprogramm. So nahmen diese bei den Eucharistiefeiern, Beichtfeier mit Enzelbeichte, Hl. Messe mit Krankensalbung, Kreuzwegandacht, Rosenkranz, Eucharistische Prozession, Lichterprozession und Bäder Besuch teil.

Zum Dankes-Abschluss-Gottesdienst in der St. Bernadette Kirche waren sie natürlich auch dabei und hörten aus der Predigt von Bischof Felix Gmür: Heute feiern wir das Fest der Apostel Philippus und Jakobus. Die Apostel waren die ersten Zeugen für das Leben und die Auferstehung Jesus Christus. Jesus erschien den Jüngern nach dem Tod, damit sie Zeugnis in der Welt geben vom ersten Wunder, der Erscheinung Jesus. In Lourdes ist es die Hl. Bernadette, die Zeugnis gibt von der Erscheinung der Gottesmutter Maria. Und genau vor 65 Jahren wurde am 30. April 1952 Br. Leo Schwager OSB aus Uznach von seiner unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose geheilt. Wie nah uns Gott hier in Lourdes ist, in Lourdes ist Gott uns wirklich nah. Halleluja.

Lourdespilgerverein Baden und Umgebung, Marianne Baldinger-Lang