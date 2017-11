Eine Bereicherung fürs Clubleben

Zum 30. Mal wurde, bei schönem

Herbstwetter und idealen

Bedingungen, die Ruderregatta

auf derAare in Solothurn durchgeführt.

35 Boote waren am

Start, davon drei 8er-Teams des

Ruderclub Hallwilersee.

(Eing.) Die Rennstrecke von zehn

Kilometer Länge führte vom «Pier 11»

flussaufwärts um das Inseli «Länggrien

» und zurück durch eine idyllische

Landschaft. Vermutlich bekamen die

Rudis jedoch nicht all zu viel davon

mit, mussten sie sich doch auf Schlagzahl,

Rhythmus und einen korrekten

Bewegungsablauf konzentrieren.

Total waren 35 Boote am Start, davon

ein Damenteam, eine Mixt- und

eine Herrenmannschaft des Ruderclubs

Hallwilersee. In ihren Kategorien

fuhren sie auf die Ränge 4 (mit 44,36

Minuten), 6 (mit 39,22 Minuten) und 8

(mit 39,47 Minuten). Eine tolle Leistung.

Apéro im «Öufi Bier»

Natürlich durfte nach der sportlichen

Leistung auch das gemütliche

Beisammensein nicht zu kurz kommen.

Dafür ging es zum Apéro ins «Öufi

Bier» und danach zu einem feinen

Nachtessen ins Restaurant. Es war ein

toller und spannender Tag für Teilnehmer

und Zuschauer. Allen, die das ermöglicht

haben gebührt ein herzliches

Dankeschön.

Trainings auf dem Hallwilersee

Schon im Vorfeld auf das Rennen

wurde viel geleistet. Es fanden regelmässige

Trainings auf dem Hallwilersee

statt. Die Mannschaften mussten

passend zusammengestellt werden,

die Boote in Ordnung gebracht und

auf den Platz transportiert werden.

Und immer wieder tragen solche

Events dazu bei, den Teamgeist zu

stärken und das Clubleben zu bereichern.