Premiere für die Attiswilerin Anna Marie Chevalier: Erstmals stellt sie im Museum mitten im Dorf eine Auswahl von 28 ihrer in den letzten zwei Jahren entstandenen Acryl-Bilder aus. Ihr Vorbild beim Gestalten ist die Natur – sie versucht diese zu spüren, aufzunehmen und mit nach Haus zu tragen, um sie dann sichtbar in ein Bild umzusetzen. Nebst den Farben verwendet sie dazu Rosenblätter, Kirschblüten, Stoffe, Papier. Oft findet sie das in den Bildern verwendete Material auch bei Spaziergängen mit dem Hund. Mit dem Pinsel arbeitet sie tagelang an einem Bild, um kleine, feine für das Auge sichtbare Detail herauszuschaffen.

Vernissage: Freitag, 19. Mai, 19 Uhr. Die Ausstellung ist zudem geöffnet an den Wochenenden vom 20./21. und 27./28. Mai jeweils von 14 bis 17 Uhr. ps