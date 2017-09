Am 8. Januar 2016 fiel der Startschuss zur geplanten Wanderung von Rorschach nach Genf. Eine bunt zusammengewürfelte Schar von 18 Senioren traf sich zur ersten Etappe am Bahnhof Baden. Gemeinsam mit unserer Wander-Leiterin Maja Egloff nahmen wir die Etappen-Wanderung von Schweiz Mobil in Angriff. Da im Appenzellerland um diese Jahreszeit oft noch Schnee liegt, mussten einige Streckenabschnitte verschoben werden. Da auch 2 längere Etappen mit Uebernachtung auf dem Programm standen, notierten wir dafür bereits im Frühsommer diverse Termine.



Mit der Zeit hat sich die Teilnehmerzahl zwischen 10 + 15 Personen eingependelt. Man kennt sich, neckt sich, versteht sich und nimmt Rücksicht aufeinander.



Die Route führte uns quer durch die Schweiz durch das Appenzellerland, das Toggenburg, die Linthebene, die Zentralschweiz, das Emmental sowie das Schwarzenburger- und das Greyerzerland und schliesslich in die Metropole Genf. Die ganze Tour hat eine Länge von 510 KM, wofür wir 35 Wandertage benötigten. Es mussten total 18 500 Höhenmeter bewältigt werden, was doch eine starke Leistung ist und uns einige Schweisstropfen auf die Stirn gezaubert hat.

Für die "Königs-Etappe" Gutenegg - Napf - Lüderenalp mit Uebernachtung im Berggasthau Napf hat es dann Ende September 2016 endlich geklappt. Das Warten hat sich gelohnt, die gewitterhafte Zeit war vorbei und bei sommerlichen Temperaturen haben wir 2 tolle Wandertage und einen wunderbaren Sonnenaufgang erlebt.



Gleich beim nächsten Termin konnte die "Gourmet-Etappe" Lüderenalp - Moosegg- - Münsingen mit Uebernachtung im Hotel Moosegg in Angriff genommen werden. Dem Namen "ALPENPANORAMAWG" wurde leider keine Ehre gemacht. Das schöne Panorama versteckte sich an beiden Tagen hinter den Wolken. Dafür bleibt der Abend mit dem feinen Ueberraschungs-Menue allen in bester Erinnerung. Die Qualität war absolute Spitzenklasse und Balsam für den Gaumen. Die Quantität war eher etwas verhalten, um hungrige Wandermäuler zu stopfen. Einige suchten noch lange nach der Beilage.



In den Wintermonaten 2016/17 wurden dann wieder tiefer gelegene Strecken absolviert und ab März 2017 konnte nach Etappen-Plan weiter gewandert werden.



Wunderbare Regionen wurden kennen gelernt und neue Freundschaften geknüpft. Viele tolle Erlebnisse bleiben in unseren Köpfen verankert. So z.B. die spontane Wein-Degustation während der Traubenlese in Féchy, der stürmiche Genfersee, welcher einige Hosenbeine bis weit über die Knie netzte, die um 2 Stunden verspätete Ankunft im Startort Jaun, ausgelöst durch einen Lok-Defekt etc. etc..



Am 25. August 2017 war es dann soweit: Stolz auf unsere Leistung und dankbar über eine unfallfreie Streckenbewältigung, feierten wir die Ankunft in Genf. Zur Belohnung wurde ein feiner Mittags-Lunch offeriert und die anschliessende Schifffahrt haben alle sehr genossen.



Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die gute Kameradschaft und einen riesengrossen Dank an Maja für die tolle Organisation.



Ruth Irniger