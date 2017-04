Immer schön, wenn man in einigen Jahren Erinnerungen hat im April bei uns in Frenkendorf. Das ist der Grund, warum ich einige Zeilen darüber schreibe. Wir hatten im März schon ein Wetter, dass man sagen konnte, das ist ja nicht nur der Frühling, nein schon der Sommer. Und jetzt, wo es Ostern hatte, ich meine bei uns, bis Ostermontag alles Butter in Frenkendorf.

Jetzt dagegen eisig kalt, sogar im Garten musste man die Beete mit Erdbeeren zudecken. Und das muss man auch hinzufügen, dass es sehr trocken bei uns im Baselbiet ist. Sogar Waldbrand Gefahr bestand.

Jetzt ein wenig Regen, doch betreffend Landwirtschaft wahrscheinlich zu wenig. Ein paar Bilder sollen jedoch zeigen, dass es wenigstens grün bei uns ist.

Also bald sind die Osterferien auch für die Schüler und Schülerinnen zu Ende. Und so ist eben das Leben, von Monat zu Monat einfach das Wetter, was man sich so wünscht.