Ein Artikel von Anja Truttmann, Deborah Rohner und Seraphine Lin, Schülerinnen der 1. Klasse der Bezirksschule Brugg

Letzten Montag trafen sich 21 Schüler und Schülerinnen der Bezirksschule Brugg unter der Leitung von Volker Schmidt und Flurina Lienhard im Rahmen der Kurz-Projektwoche, um einen Blick hinter die vielseitigen Kulissen des SRF-Studios zu werfen.



Wie sich später herausstellte, lohnte sich die Zugfahrt nach Zürich: Die Besucher erhalten einen Einblick hinter die Kamera von SRF und können sich ein Bild von der vielfältigen Berufswelt von TPC machen. Einige konnten sich als Moderatoren versuchen oder einmal die – im Fernsehen viel grösser erscheinende – Arena betreten. Nach einer einstündigen spannenden Führung ging die Reise weiter zum Ruderclub Baden.

Beim Clubhaus angekommen, wurde die Gruppe mit einem Video der Schweizer Nationalmannschaft ins Thema Rudern eingeführt. Bevor es für die Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler ebenfalls aufs Boot ging, wurden sie mit den Ergometern betraut gemacht. Einige Trockenübungen später wurde das erste Boot dann aber bei wunderschönem Wetter ins Wasser des Wettinger Stausees gelassen. In Vierergruppen mit einem Leiter begann das Teamgeist fordernde Training auf dem See. Das Rudern erforderte nicht nur eine genaue Abfolge an Bewegungen, sondern ein perfektes Zusammenspiel der Rudernkollegen. Einige Zeit später sah man vom Ufer aus die Boote der Gruppen deutlich schneller als am Anfang vorbeiziehen.

Nach diesem schönen, aber auch anstrengenden Tag war ein Sprung ins kühle Nass genau das Richtige.