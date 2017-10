Das Geheimnis ist gelüftet: Stefan Frankenstein, der in Baden u. a. die Werkkbeiz führt, übernimmt ab März 2018 das Restaurant im Weissen Wind.

Mit leuchtenden Augen sitzen Stefan Frankenstein und seine «rechte Hand» Tina Haagen an einem Holztisch im Saal des traditionsreichen Hauses, das vor einer Woche Richtfest feiern konnte. «Dieses Gebäude hat so viel Charakter und Atmosphäre – einmalig!», schwärmt der künftige Pächter des Restaurants. Frankenstein ist in der Region kein Unbekannter: Er betreibt seit 13 Jahren die Mensa «Lehrstoff» im Zentrum Bildung zB (ehemals KV) sowie die Werkkbeiz in Baden und führt ein Catering-Unternehmen. Bald kommt mit dem Weissen Wind ein weiteres Standbein hinzu: Nach dem grossen Umbau wird das Gebäude am Wochenende vom 9. bis 11. März eröffnet. Dann werden auch das Restaurant, das Kulturprogramm und die Kinderkrippe ihren Betrieb aufnehmen, die zusammen das Konzept «Küche, Kinder, Konzerte» bilden, welches in die Region ausstrahlen soll.

Im Restaurant will Frankenstein von Mittwoch bis Sonntag Gäste bewirten, sowohl über Mittag als auch am Abend. Auf der Karte wird einfache regionale Kost stehen – schliesslich gibt es im Nachbarort Ehrendingen bereits ein Restaurant für höhere Ansprüche: «Eine zweite ‹Heimat› werden wir nicht sein, wir machen auch keine Experimente. Unsere Karte wird klein – aber alles frisch gekocht», verspricht der Vollblut-Gastronom, der nach Möglichkeit regionale Lieferanten berücksichtigen möchte. «Kunst, Kultur, Genuss – damit können wir uns hier sicher positionieren und hoffentlich auch Leute aus Baden nach Freienwil anlocken», hofft der in Lengnau wohnhafte Familienvater, der mit dem Weissen Wind auch das gastronomische Angebot im Surbtal aufwerten möchte.

Die Genossenschaft Weisser Wind ist zufrieden, wie Vorstandsmitglied Reto Wäger betont: «Wir sind froh, dass wir so kompetente Pächter gefunden haben, die die Philosophie unseres Hauses weiterführen.» Präsident Urs Rey freut sich, dass die Verhältnisse nun geklärt sind: «Es war ein grosses Anliegen der Genossenschaft, dass das Restaurant ein Gesicht bekommt.» Der Pachtvertrag ist vorerst über zwei Jahre abgeschlossen.

Gefallen am Dorf fand Frankenstein bereits am Dorffest im Juni 2016: «Das war wie eine kleine Badenfahrt, die Stimmung im Dorf hat mich sehr beeindruckt. Hier kann man etwas aufbauen», ist er überzeugt. Als Pächter kann der gebürtige Deutsche den Saal zu einem Vorzugspreis mieten – das verspricht weitere Einnahmequellen. Auch Synergien mit dem Mittagstisch-Angebot der Gemeinde und der Schule sind denkbar. Die zahlreichen Vereine werden künftig wieder einen Stammtisch haben. Stefan Frankenstein und Tina Haagen sind voll motiviert: «Das wird wunderbar!»

Fotos: Sabrina Pugliatti