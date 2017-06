"NICHT ERLAUBT" ... und nochmals "NICHT ERLAUBT". Und dann "NICHT GESTATTET". Immer in fetten Grossbuchstaben. Auf einer Tafel bei den neuen Erdbestattungs-Reihengräbern auf dem Friedhof St. Katharinen in Solothurn gibt das städtische Bauamt klipp und klar "den Tarif" durch. Und droht auch gleich: was nicht erlaubt und nicht gestattet ist, "wird entfernt". Der Tonfall ist einer Diktatur würdig, einer Beamten-Diktatur, welche die Bevölkerung als Untertanen behandelt. Er passt überhaupt nicht zu einer eher beschaulichen, offenen, liberalen Stadt wie Solothurn. "Me sell die Tuube mache loh...", heisst es im Solothurner Lied. Welch krasser Gegensatz zur Tafel auf dem Friedhof. C'est le ton qui fait la musique - das Bauamt der Stadt hat wahrlich Nachholbedarf, was den Umgang mit der Bevölkerung angeht.