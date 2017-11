Im September und Oktober führte die Bibliothek einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche durch. Es mussten total 44 grosse und kleine Palmen gefunden werden.





Die selbstgebastelten, aber auch gemalten Palmen waren überall in den Räumlichkeiten der Bibliothek aufgestellt oder aufgehängt. Für die Wettbewerbsteilnehmer war es keine leichte Aufgabe, denn die Palmen präsentierten sich von sehr klein bis ganz gross. Einige waren gut sichtbar zwischen den Bücherregalen, andere wiederum an Wänden und Plakaten oder etwas versteckt in Nischen zu finden.

Neziha Zukorlic aus Mellingen hatte als Einzige die richtige Anzahl Palmen erraten und ist somit Siegerin dieses Wettbewerbs. Weitere Personen aus den vielen eingegangenen Teilnehmern verpassten die zu erratenden Palmen um nur eine Zahl.

Die Bibliotheksjury wertete die fünf Sieger aus. Diesmal gingen die Preise zufälligerweise nur an weibliche Personen. Jeder der glücklichen Gewinnerinnen erhielt einen Kinogutschein sowie einen Becher Popcorn.

Siegerin des Wettbewerbs:

Neziha Zukorlic

Die weiteren 4 Gewinnerinnen:

Andrea Niklaus, Lilisofia Schneider, Linda Berger, Melissa Berger

Das Bibliotheksteam gratuliert den Gewinnern ganz herzlich und wünscht Ihnen viel Spass und gute Unterhaltung im Kino.