Am 9. Juni stimmt die Birrwiler Bevölkerung in einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über die Durchführung der modernen Melioration ab. Erstmals können sich die Stimmbürger mittels Abstimmungsvideo über die Inhalte informieren. Das Thema ist komplex und betrifft etwa 600 Landbesitzer, welche insgesamt in rund 1270 Parzellen zerstückelt sind. Mittels Landumlegungen werden weniger, dafür grössere Parzellen geschaffen, ist im Partei unabhängigen Video zu hören. Zu finden ist das Video auf dem Berbuer Blog für eine lebendige kommunale Politik Birrwils. (https://berbuer.blog/2017/05/20/erklaervideo-melioration/)