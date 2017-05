Die Bowlingbahnen befinden sich in Balsthal in der Nähe von der Badi und dem Sportareal beim fitneXX. Es hat 8 Bahnen. Am Montag bis Samstag hat es von 09:00 – 23:00 Uhr geöffnet. Am Sonntag von 09:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Im Bowling befindet sich ein «Kasten», mit dem man einstellen kann was man spielen will. Ausserdem hat es verschiedene Programme, und zusätzlich ist noch ein «Knopf» vorhanden, um den Service zu rufen. Das Bowling Balsthal hat Schuhe in allen Grössen und in verschiedenen Farben. Wenn man fertig gebowlt hat, gibt es ein spezielles Putzmittel, mit dem man die Schuhe putzen kann. Bowlingkugeln gibt es auch in verschiedenen Farben, Grössen und Gewichten.

Es ist sehr empfehlenswert, da man dort bestens mit Leuten Zeit verbringen kann, mit denen man gerne Spass hat. Da das Bowlingcenter nicht allzu gross ist, hat man seine Ruhe. Falls man das Bowlingcenter besuchen will, sollte man eine (oder mehrere) Bahnen reservieren, da man sonst kaum bowlen kann. Es ist eine sehr tolle Atmosphäre... Gehen Sie und probieren Sie es aus!