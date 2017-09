“Wir sind eine kleine Minderheit, welche versucht, den Glauben lebendig zu halten”. Mit dieser Aussage stellte Bischof Dr. Kyrillos Samaan den aufmerksamen Gläubigen im Freiamt das Leben der katholischen Kirche in Aegypten vor. In seiner Predigt und in Gesprächen zeigte es sich, dass darunter vor allem ein umfassender Einsatz für Versöh­nung und Frieden mit allen Religionen zu verstehen ist. Pfarrer Georges Schwickerath, Pfarrer im Seelsorgeverband Muri, verwies als Gastgeber auf viele Gemeinsamkeiten mit der koptisch-katholischen Kirche in Aegypten, welche den Papst als ihr Oberhaupt anerkennt. Der Hohe Gast weilt auf Einladung von „Kirche in Not“ für einige Tage in der Schweiz, wo er über das Wochenende in den Eucharistiefeiern von Muri und Boswil viele aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer traf.

Von den über 90 Millionen Einwohnern Aegyptens stellen die Katholiken mit 250‘000 Gläu-bigen eine kleine Minderheit dar, welche sich jedoch tatkräftig für den lebendigen Glauben und grosse soziale Aufgaben engagiert. 90 % der Aegypter sind Nichtchristen, obschon die Christen bereits im ersten Jahrhundert in diesem Grossstaat am Nil beheimatet waren. Seit 27 Jahren steht Bischof Samaan der Diözese Assiut im Süden des Landes vor, wo er sich mit bei­spielhafter Ueberzeugungskraft für den interreligiösen Dialog einsetzt. So können auch Angehörige anderer Religionen von der koptisch-katholischen Kirche profitieren. Diese betreibt 170 Schulen, welche vorwiegend von Nichtchristen besucht und geschätzt werden, nicht zuletzt wegen der schulischen und erzieherischen Qualität. Die Betreibung von Krankenhäusern geschieht ebenso zum Wohle aller Menschen.

Göttliche Vorsehung und Unterstützung durch die Weltkirche

Die vielfältigen caritativen und sozialen Aufgaben können nur durch die göttliche Vorsehung und die Unterstützung aus der Weltkirche, insbesondere durch das Hilfswerk „Kirche in Not“, wahrgenommen werden, wofür der ägyptische Gast lobende und dankende Worte findet. Wir sind auf die Gebete und die materielle Hilfe angewiesen, da unsere Situation nicht einfach ist. In den letzten 65 Jahren wurden die Christen immer wieder mit Diskriminierungen konfron­tiert. So bekundeten sie Schwierigkeiten, öffentliche Aemter und leitende Stellen zu erhalten. Für die Realisierung von Projekten gibt es oft schikanöse, endlose Genehmigungsverfahren, was selbst viele muslimische Gläubige nicht verstehen. - Durch Fanatiker gibt es leider immer wieder Bedrohungen und Anschläge zu beklagen. Wie „Kirche in Not“ weiss, konnte an Maria Himmelfahrt an einem Pilgerort nur knapp ein Anschlag auf Christen vereitelt werden.

Das bekennende Zeugnis für Jesus ist für die koptisch-katholische Kirche von zentraler Bedeutung. So bildet sie auch Priester und Ordensleute aus, wozu sich junge Gläubige beru­fen fühlen. In Anspielung auf das aktuelle Evangelium spricht der Hohe Geistliche über den Reichtum von Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, wovon Jesus Allen gibt. Es darf deshalb keinen Neid unter den Menschen geben. Jesus ist aber ebenso sehr reich an Verzeihung.

Gute Verbindungen zu Muslimen, wie zu anderen christlichen Religionen

Trotz der schwierigen Lage gibt es für die Christen Lichtblicke durch den interreligiösen Dia­log, worüber Bischof Samaan mit Genugtuung zu berichten weiss. Seit fünf Jahren besteht eine Institution von Vertretern der Muslime, orthodoxen, evangelischen, sowie koptisch-katholischen Christen, welche sich regelmässig zum Austausch treffen. Das Präsidium wech­selt alle drei Jahre, derzeit steht es in den Händen von Bischof Samaan. Es wird sehr darauf geachtet, die guten, familiären Beziehungen zu bewahren. Dieser interkonfessionelle Dialog wird als Friedensbeitrag verstanden und von vielen, insbesondere jungen, Gläubigen entspre­chend mitgetragen. Wie der auskunftsfreudige Würdenträger berichtet, finden sich regelmäs­sig muslimische Imame, katholische Priester und andere christliche Vertreter zu friedlichen Gesprächen und Besprechung gemeinsamer Anliegen zusammen. Die gegenseitige Wertschät­zung unter den dialogbereiten Vertretern der Religionsgemeinschaften lässt es zu, dass man sich bei religiösen Festivitäten gegenseitig gratuliert. Umso mehr schmerzt es tief, wenn An­schläge von Fanatikern das friedliche Nebeneinander trüben und unter den Menschen immer wieder Angst und Schrecken verbreiten. Unter der Führung des heutigen Staatspräsidenten Abd al-Fattah as-Sisi tut der Staat was er kann, um die Bevölkerung zu schützen.

Stefan Treier