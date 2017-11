Vor ein paar Jahren durfte die Brugger und Windischer Bevölkerung bei der Entwicklung des Räumlichen Leitbilds RaumBruggWindisch mitwirken. Barbara Horlacher ist für mich Garantin, dass die in der Sporthalle Mülimatt zusammengetragenen Wünsche der Einwohner von Brugg und Windisch nicht still und leise in den Schubladen der Brugger Verwaltung verschwinden. Dazu gehören Tempo 30 in den Wohnquartieren, sinnvoll ergänzt mit Begegnungszonen, die konsequente Umsetzung des Natur- und Landschaftsschutzes, auch im Obstgarten Unterhag, und ein Verkehrsmanagement, das auf neue Strassen verzichtet und keinen zusätzlichen Verkehr anlockt.