MH/JoP. Chabbaza – ein musikalischer Trip in die Welt von ABBA, Südafrika und zwischendurch „immer wieder hei“. „Hei, Heim, Heimat“ – dies bedeutet für jeden von uns etwas anderes.

Das musikalische Sturmhoch „Chabbaza“ traf am Samstagmittag zuerst auf das Altersheim Salmenpark, und gleich danach zog es weiter zum Altersheim Lindenstrasse. Seinen Höhepunkt erreichte es jedoch erst am Sonntagnachmittag gerade gegenüber im grossen Konzertsaal der Musikschule.

Unser Programm auf den Punkt gebracht: „Mamma mia“, wenn’s schon mit der „Ewigi Liebi“ nicht klappt, dann bleibt einem „An Tagen wie diesen“ nichts anderes übrig, als „Immer wieder hei“ zu üben. Auch wenn ich lieber auf den „Country Roads“ fahren oder in den Bergen „Alperose“ pflücken würde. Aber üben ist wichtig, denn ich will das Konzert ohne „Hemmige“ überstehen. „I have dream“, dass ich eines Tages ein „Super Trouper“ im Chortett werde.

Und wer gerne einmal dieses Gefühl erleben möchte, kann gerne kommen, und wir rücken gerne dafür etwas zusammen. Chortett Gemischter Chor Rheinfelden