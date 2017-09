Seit über 60 Jahren im Besitz der Familie Fluri in der Klus–Balsthal, zierte das kleine Châlet das Gärtchen hinter dem Haus am Stadttor. Immer wurde dieses mit viel Aufwand restauriert und erfreute so nicht nur die Familie, aber auch manchen Wanderer oder Besucher des Schloss Alt–Falkenstein.

Nun ist es verschwunden und es stellt sich die Frage, wer auf die Idee kommt, dieses aus einem Privatgarten, welcher zudem noch eingezäunt ist, einfach so zu entwenden. Der materielle Wert ist zwar bescheiden, der emotionale jedoch gross. Es ist einfach traurig und unverständlich.

Der/die Entwender sind gebeten, das besagte Häuschen wieder an seinen Platz zurückzustellen. Hinweise von LeserInnen über den allfälligen Verbleib oder das Auftauchen des Châlet sind ebenfalls herzlich willkommen. Email: paul.francz@ggs.ch