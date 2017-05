Am Samstag, 27. Mai 2017, veröffentlicht die Chris Regez Band ihre brandneue CD „Barn Dance“. Die Scheibe bietet eine abwechslungsreiche Stilvielfalt mit Country, Rockabilly und bluesigen Elementen.

Das neue Werk der Chris Regez Band entstand in den letzten vier Monaten im Studio von Produzent und Bandmitglied Gogo Frei in Kölliken. Von den zwölf neuen Songs stammen fünf aus der Feder von Gogo Frei. Bei den übrigen Titeln entschied sich die Band für Cover-Songs, die nicht schon von unzähligen anderen Künstlern neu aufgenommen wurden. „Jeans on“, „Drivin‘ my life away“, „Kentucky girl“, „Crazy man crazy“, „Runaway“ oder „Hillbilly boogie“ erfüllen genau diese Vorgabe und bringen die Stilvielfalt der Band bestens zur Geltung. Den Abschluss der CD macht der «Feuerzeug-Song» mit dem passenden Namen «That’s all folks».

CD-Titel erinnert an die Partys von früher

Zur Band, die auf der CD zu hören ist und die auch live zusammenspielt, zählen: Gogo Frei: Guitars, Kazoo, Bluesharp, Vocals; Rolf Hugo: Bass; Tico Hirsiger: Drums; Dani Knechtli: Keys, Trumpet; Moni Schär: Background-Vocals und Chris Regez: Vocals. Der CD-Titel «Barn Dance» wird durch die Foto-Location unterstrichen: Die Musiker stehen in einer urchigen Scheune, einem symbolischen Ort für eine Zeit, als man sich in den USA am Wochenende auf einer Farm traf, um zu den Klängen einer Live-Band zu tanzen. Dies war eine willkommene Abwechslung zur intensiven Arbeitswoche.

Wer einen Mix aus Country, mit einem Schuss Rock’n’Roll und Blues mag, kommt voll auf seine Kosten und kann sich gedanklich von Nashville westwärts nach Memphis bewegen.

Tische jetzt reservieren für CD-Taufe

Am Samstag, 27. Mai 2017, findet die CD-Taufe im Golf-Pavillon des Golfrestaurants aarau-WEST in Oberentfelden statt. Tische können ab sofort unter der Nummer 062 723 89 68 reserviert werden. Der Eintritt ist frei. Die Musikfans kommen auch in den Genuss feinster amerikanischer Küche „made in Oberentfelden“: Caesar Salad, Western Rib-Eye-Steak oder Cheesecake stehen auf der Menükarte.

((Kasten))

Chris Regez hat seit 1990 acht CDs in Nashville und in der Schweiz produziert. Die neue CD „Barn Dance“ kann bei www.chris-regez.ch vorbestellt werden.

Datum: Samstag, 27. Mai 2017

Ort: Golfrestaurant aarau-WEST,

Muhenstrasse 46-58, 5036 Oberentfelden

Reservation: 062 723 89 68

Türöffnung: 18.30 Uhr

Essen: 19.00 Uhr

Konzertbeginn: 20.15 Uhr

Eintritt: Frei

Infos: www.chris-regez.ch und www.facebook.com/chrisregez