Elegant und faszinierend, nähern sich aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz die Windhunde dem Aargau. Am Pfingst-Wochenende ist Aarau in den Händen der Windhund-Freunde.



Dass die Windhunde dem Aargau nicht unbekannt sind, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. So fand die Gesellschaft Pro Vindonissa bei Grabungen im Jahre 1915 am Süd- und Ostwall des Legionslager, teile mit Sujet von Windhund und Häschen. Auch die Geschichte des Schloss Hallwyl's verrät, dass unsere Vorfahren Kontakt zu Windhunden hatten.



Bildlich sind uns die Windhunde erhalten geblieben als Gemeindewappen von Hunzenschwil, als Augenweide auf einem Spaziergang durch die Natur oder mit seiner Athletischen Eleganz, welche auf der Windhunde Rennbahn Kleindöttingen zu sehen ist. Apropoz Spaziergang, wenn Sie die Stadt der schönen Giebel für sich entdecken möchten, so schauen Sie sich den Giebel mit dem Windhund in der Metzgergasse an.

Auch munkelt man, dass die Windhunde mit der Hasenjagd, einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Karotten Vielfalt im Aargau beigetragen haben. Sie wissen bestimmt was ich meine, ansonsten empfehlen wir Ihnen einen Besuch am Aarauer Rüeblimärt im November.

Doch erstmals wollen wir uns den Windhunden widmen.

Über 210 Windhunde werden am Pfingstsonntag und Pfingstmontag auf der Aarauer Pferderennbahn zu sehen sein. Am Sonntag werden die Hunde von den Richtern aus Österreich und Slowenien beurteilt. Jene Hunde welche dem Rassen-Standard am meisten entsprechen, werden zum Pfingst-Winner erkoren. Am Montag findet dann die simulietre Hasenhetze (Coursing) statt. Emotion pur! Auf einem 750m langen Parcours, bei welchem ein künstlicher Hasen vorgezogen wird.

Im angegliederten Restaurant, bedient Sie das Team WFA (Windhund Freunde Aargau) mit köstlichem Fleisch vom Grill und erfrischenden oder wärmenden Getränken.

Zudem laden Verkaufsstände zum Einkaufen ein, entdecken Sie ein attraktives Angebot an Hundeaccesoires und Hundenahrung.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Aarauer Schachen.



Ihre Windhund Freunde Aargau

Infos finden Sie auf der Website der Windhund Freunde Aargau.