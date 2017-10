Ein Tag so wunderschön wie heute, richtig am 11. Oktober 2017 im Herbst. Also vom Dorf Frenkendorf hinauf auf die Schauenburgflue. Und von dort oben hat man eine wunderschöne Sicht auf die Umgebung von Liestal, dann auch eine prächtige Sicht von der Flue (665 m ü.M.) auf die Ruine Neu Schauenburg. Auch herrliche Bilder hat es zur Nachbargemeinde Füllinsdorf. Und am Weg nach oben, dann kann man auch eine zweite Burg besichtigen. Man nennt sie die Alt-Schauenburg. Im 13. Jahrhundert wurde sie wahrscheinlich gebaut. Dies ist alles auf Frenkendörfer Boden. Kurz noch etwas zum Wappen von Frenkendorf. Man hat einen Halbmond im Wappen. Und zum Namen nur kurz dies, erstmals erwähnt ist Frenkendorf im Jahre 1249. Am Ende der Völkerwanderung wurden die Alemannen in dieser Gegend sesshaft. Ein alemannischer Sippenführer namens Franco hat wohl hier seine Heimstätte gefunden. Noch kurz dies zur Geschichtsschreibung von Frenkendorf. Es gehörte zur Herrschaft Schauenburg. Diese war Eigentum der Grafen von Froburg. Und kurz auch dies, dass man als Fremder wie wir als Familie jetzt schon 47 Jahre in diesem Dorf leben und auch glücklich sind. Sicher, so war man am Anfang ein Fremder, dann mit der Zeit kein Fremder mehr. Wir als Familie können nur dies sagen, dass wir in diesem Dorf jetzt unsere Heimat haben. Das wäre es schon, einfach für viele der erlebte Herbsttag in unserer Gegend.