Der Herbst in unserer Gegend



Einfach sich die Füsse vertreten, das sagt man doch, wenn man pensioniert ist und gesund bleiben will. In Frenkendorf haben wir einfach das Glück, dass wir um uns herum wahrlich eine wunderschöne Gegend haben. Man kann auf die Schauenburgflue gehen, dann einfach die schöne Landschaft von dort oben geniessen. Dann auch rund um den Bienenberg wandern, wo man ist einmal in Frenkendorf, dann wieder in Liestal. Auch das Röserntal ist wunderschön, so auch ganz oben auf der Schönmatt. Und auch dies ist möglich, dass man wandert an der Ergolz in Füllinsdorf. Und auch die Gegend Pratteln, einfach wunderschön alles in diesem Gebiet. Die Bilder sollen es verdeutlichen, warum in die Ferne schweifen, wenn alle auch in der Nähe ist so schön.