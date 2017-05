Der diesjährige Maibummel, vom 2. Mai 2017, führte den singfreudigen Münsterchor zur Klosterhalbinsel nach Wettingen.

Durch den ehemaligen Kreuzgang gelangte man in die Mediathek, der heutigen Kantonsschule, in welcher wir von Hansjörg Frank, Geschichtslehrer, erwartet und begrüsst wurden.

Wir erfuhren, dass das ehemalige Zisterzienserkloster 1227 gegründet wurde und es im Zuge der Säkularisierung im Jahr 1841 aufgehoben wurde.

1843 bezog das Lehrerseminar die leerstehenden Gebäude. Seit 1976

werden die Räumlichkeiten von der Kantonschule Wettingen benutzt, welche heute bis zu 1100 Schüler zählt.

Die erfreulichen Informationen über die Kantonsschule waren so motivierend, dass der Gedanke aufkommen konnte selber wieder einmal die Schulbank zu drücken.

Bevor es in den Biologieunterricht ging, durchsteifen wir die, unter anderem in den 90er Jahren renovierten, Räumlichkeiten der Mediathek und bestaunten die Vielfallt der sauber aufgereihten Bücher.

Durch einen Teil des wunderschönen und für die Öffentlichkeit zugängigen Klosterparkes, gelangten wir Richtung Brauerei und dem gleich nebenan gelegenen Biergarten. So mancher hätte hier wohl gerne einen kurzen Stopp eingeschoben, um seinen Durst zu löschen.

Vor den ehemaligen Spinnereigebäuden wurden wir von Dr. Samuel Ginsburg, welche unter anderem für den Biologieunterricht an der Kantonsschule zuständig ist, bereits erwartet.

In den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden der ehemaligen Weberei und Spinnerei, welche 1972 geschlossen wurde, befinden sich heute Schulräume der Kantonsschule und die Brauerei.

So konnte der Münsterchor doch nicht mehr „spinnen“, dennoch konnte der Bogen zum Fach Biologie über die Baumwollspinnerei und Biobrauerei geschlagen werden.

In einem hellen, und mit aktuell technischen ausgerüsteten Geräten, Biologieschulzimmer durften wir Platz nehmen.

In kurzer Zeit erfuhren wir in einem bewegenden Referat mit was die Kantonsschüler in der Biologie arbeiten dürfen.

Beeindruckend waren die Neuigkeiten über die DNA-Erkenntnisse und wie man damit umgeht. Dies nicht nur hier in der Schweiz, sondern die Verbindungen wie auch der Austausch erfolgt über die Kantischüler bis in die USA und Israel.

Auch gewannen wir einen kurzen Einblick über das Wolbachia Bakteriums, mit welchem sich die Schüler auseinander setzten und wir in Zukunft sicherlich noch mehr darüber in den Medien erfahren werden.

Dann wurde es Zeit, sich dem kulinarischen Teil dieses Ausfluges zu widmen. In einer nahegelegenen Pizzeria konnten wir unseren Hunger und Durst stillen.

Das gemütliche Beisammensein wurde ausgiebig genossen und den beiden Organisatoren, Marianne Gloor und Daniel Zehnder, wurde herzlich gedankt für diesen wunderbaren, abwechslungsreichen und spannenden Maibummel.

Nach einem Kaffee oder kräftigen Espresso machten sich die Sängerinnen und Sänger wieder langsam auf den nach Hauseweg.