NWSV- Trainingsweekend vom 13.-15. Oktober 2017 in Willisau

Die Jg.01/02/03 absolvierten während dreier Tage intensives Training in Willisau. Die Sportanlage in Willisau bietet mit seiner Infrastruktur eine optimale Trainingsmöglichkeit in allen Bereichen.



Nebst dem Schwingen, kam das Polysportives Training in den Aussen sowie in der Halle nicht zu kurz. Auch ein Besuch im Hallenbad sowie Ringen standen auf dem Programm. Roger Schenk, Reto Schmid, Köbi Christ, Doris Bögli, Edith Burkhart, Sahra Lisser, Raymond Stalder und Chef der Gruppe Magnus Döbeli hatten mit den Motivierten 33 Nachwuchsschwinger eine tolle Zeit. Die Gebrüder Döbeli Andreas und Lukas hielten am Freitagabend einem zweistündigen Referat über Teambildung.

Die nächsten Trainingsterminen stehen fest = Ziel ist der Eidg. Nachwuchsschwingertag in Landquart 2018.PA

Fotos: P.Alpiger