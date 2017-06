Jeweils am Pfingstmontag steht die Wanderung des Quartiervereins Niederwies in Untersiggenthal auf dem Programm.

Die unsicheren Witterungsverhältnisse waren wohl Grund für die eher kleinere Teilnehmerzahl an der diesjährigen Pfingstmontagswanderung. Dennoch fanden sich eine marschtüchtige Gruppe um 10.00 Uhr am Ende der Niederwiese ein.

Wanderleiter Simon Kalt führte die Niederwiesler via Paul-Zehnder-Weg und Naturschutzgebiet an der geschichtsträchtigen Stelle der ersten Ureinwohner von Untersiggenthal vorbei, hinauf zum Rüteli. Dann gings teilweise entlang dem Waldrand und teilweise die etwas steilen Pfade in Richtung Kirchdorf. Dabei lernte die Gruppe noch die von Bikern eingebauten Schanzen und Wellen kennen, welche doch einiges an das Können dieser Sportler stellt. Beim Alpenzeiger ob dem Tromsberg war denn auch der Zeitpunkt gekommen, bei welchem Präsident Erich Keller den im Rucksack mitgeschleppten Apéro servierte. Dabei wurden auch gleich zwei Spaziergänger zur Erfrischung eingeladen. Hier genoss die Gruppe die Uebersicht über die Jurahöhenzüge. Leider verhinderten einige Wolken die sonst übliche Sicht in die Alpen.

Nach einem weiteren kurzen Fussmarsch wurde das Ziel der Mittagsrast erreicht. Bei der Herzoghütte wartete der ehemalige Kassier Fritz Kalt auf die Wandertruppe. Er hatte bereits das Feuer entfacht und den Tisch gedeckt, sodass bald die mitgebrachten Grillutensilien verspiesen werden konnten. Nicht nur die Würste schmeckten fein, nein auch das von einer andern Gruppe am Spiess gebratene Lamm nahm immer feinere Formen an.

Leider trat dann die Wetterprognose doch noch ein und die Regentropfen liessen die Niederwiesler bald wieder die Grillstelle aufräumen. Dank Simons Pinzgauer konnten alle trockenen Hauptes wieder im Niederwiesquartier einziehen und beim Präsidenten zu Hause noch einen feinen Kaffee geniessen. Herzlichen Dank an die Organisatoren und Reiseleiter Fritz und Simon Kalt.

Quartierverein Niederwies