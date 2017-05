Im Rahmen der Mitgliederversammlung der EDU Bezirk Brugg laden wir Sie herzlich zu diesem interessanten Vortrag am Freitag, 19. Mai 2017 im neuen Pflegezentrum Süssbach, Saal Oase, Fröhlichstr. 9, Brugg um 20.00 Uhr mit Hansjürg Stückelberger ein. Er ist reformierter Pfarrer, Gründer von Christian Solidarity International, Präsident der Stiftung Zukunft CH sowie der Autor des spannenden und aufklärenden Buches "Europas Aufstieg und Verrat", das er an seinem Vortrag zu einem Sonderpreis zum Kauf anbietet.



Eintritt frei - Kollekte - anschliessend kleiner Apéro



Vorstand EDU Bezirk Brugg