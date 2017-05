Der heutige Leser, zum Beispiel ich als ein Bürger von Frenkendorf, dank der Basellandschaftlichen Zeitung wie auch der Oberbaselbieter Zeitung wurde in der digitalen Welt selbst zum Journalisten. Bin auch in einem Alter, wo ich sagen kann, früher machte ich eine Karriere auf Banken, jetzt diene ich mit der Frau als ein Mensch, der vielen eine Freude bereiten kann. Ich schreibe, die Frau fotografiert. Und viele sagen zu uns, Danke. Dies sei hier auch erwähnt. Es sind auch viele junge Leute. Also nicht nur die ältere Generation. Und weiter: Heute ist man ständig über alles informiert was so auf der Welt passiert. Dagegen kaum was noch vom Dorf, dann auch was so in der Region rund herum passiert. Viele bedauern es und klagen oft auch darüber. Vor allem ältere Leute sagen uns, dass man kaum noch weiss was so los ist in Frenkendorf. Nur dieses Beispiel zur Anschauung der heutigen digitalen Welt. Bin auch im Facebook, so auch im VVF (Verkehrs- und Verschönerungsverein), dann im FC Frenkendorf, in der Wandergruppe Evangelisch-Reformierte Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf wie auch Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung. Und hier wird es weltweit gelesen. Sogar von Leuten, die früher einmal in diese Gegend wohnten. Leider jedoch nicht von Leuten vom Dorf, weil man dies alles digital nicht versteht. Hatte jetzt Geburtstag, 425 Leute gratulierten mir, dies sogar mit netten Worten wie auch dem Wirken via Information. Die Basellandschaftliche Zeitung, die kennt man heute weltweit. Ich übertreibe nicht. Man muss einfach wissen, gewusst wie, ich meine digital es zu bringen. Und welche Schlussfolgerung kann man daraus ziehen, dass der Mensch von heute in erster Linie über das informiert sein möchte, was er noch nicht weiss, was er noch nicht gesehen hat, was sich im kleinen Kreis abspielt, also z.B. bei uns im Dorf, im Nachbarsdorf, dann auch in Liestal, dann auch im Oberbaselbiet. Auch Basel wie auch das Elsass und Südbaden sind gefragte Themen. Wir sagen auch hier bei uns das DREILAND und vornehm ausgedrückt die TRIRHENA. Also nicht die grosse weite (digitale) Welt. Und ich gestehe, wenn die Frau nicht im Fotografieren TOP wäre, dann würden auch meine Kommentare nichts nützen. Beides zusammen, das wollen die Leute. Und so haben wir auch das Wohlwollen vom Dorf, dass wir es auch dürfen es zu bringen von unseren Sitten und Gebräuche. Gewiss, so kann es eine Organisation geben, die von all dem nichts wissen möchte. Auch das hatte ich zu akzeptieren. Es hiess, das geht niemand etwas an, wir haben unser eigenes Programmheft und basta. Damit muss man leben. Vielleicht diese Bemerkung noch, so machte Facebook Milliarden Gewinne. Ein guter Bekannter wollte das Fahrrad von der Frau verkaufen. Also brachte ich es ins Facebook. Und schon war es verkauft. War selbst erstaunt, dass es so schnell möglich war. Bin schon 17 Jahre aktiv im Facebook, konnte mit 60 Jahren in Pension gehen, das war der Grund, dass ich mich dafür interessierte. Und ich kann nur dies sagen, weil wir dies auch mit Bildern schon von Anfang machten, heute sagt uns Facebook, was wir vor 5 Jahren, 10 Jahren, etc. etc. alles zu sagen mit Bildern hatten. Das kann man dann auch so weiter leiten. Einfach mit anderen alte Erinnerungen auffrischen. Mit diesen Worten schliesse ich: Es ist nicht einfach, in diesen Tagen eine lesenswerte Zeitung zu realisieren. Und es besteht keine Gewähr, dass Zeitungen diesen Sturm heil überstehen werden. Heute kann ich via Computer alle Zeitungen lesen, so auch Kommentare mit meinen Kommentaren auf Facebook weltweit zum Lesen bringen. Die Basellandschaftliche Zeitung, die wir sicher schon 45 Jahre abonniert haben, so lange sind wir auch verheiratet, die hat es erkannt wie man die Zukunft bewältigen kann. Ich sage dazu nur CHAPEAU. Darum auch als Dank von unserer Familie dieser Kommentar mit Bildern von heute den 5. Mai 2017. Das hätte ich doch bald vergessen, dass ich auch das Int.TriRhena Hallenfussballturnier gründete. Es bestand 25 Jahre. Und auch in dieser Zeit lernte ich Top Journalisten kennen. Man lernte auch so einen Event zu verkaufen. Konnte viel lernen, denn sonst wäre dies nicht möglich, dass ich heute auch noch irgendwie aktiv sein kann.