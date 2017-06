Am Jugendblasmusikpreis Dreiländereck in Reinach BL erspielte sich die Band unter der kompetenten Leitung von Roger Leoni in der Kategorie I den klaren Sieg. Am frühen Nachmittag trat die Band der Trägervereine des Musikverein Buckten, Blasmusikensemble Läufelfingen, Musikverein Rünenberg und Musikgesellschaft Eintracht Wisen gegen weitere sieben Formationen an und holte sich beim Siegesvortrag auf die zweitplatzierte Jugendmusik Pratteln gar 9 Punkte Vorsprung.

Nun befindet sich nach einen Jahr Unterbruch der „Siegerwanderpokal“ wieder in den Reihen der Future Band.

Im Mai 2017 holte sich die erfolgreiche Band beim Jugendmusikwettbewerb Grenchen bereits den 2. Podestplatz.

Wir gratulieren den Jugendlichen und dem Dirigenten für die tolle Leistung und freuen uns auf weitere Höhenflüge.

Chr. Wernli - Sekretär