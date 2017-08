Die "Jät-Gruppe" der SRF "Schweiz aktuell" Sommerserie "Leben wie vor 500 Jahren" Oensingen auf Reisen

Im Vorfeld des SRF-Projektes "im Schatten der Burg - Leben wie vor 500 Jahren" haben 18 Personen aus Oensingen und Umgebung sich bereit erklärt, den Garten und den Pflanzplätz bis zum Eintreffen der Familie Dietschi aus Kestenholz zu betreuen. Als Dank dafür hat sich die Projektleiterin des SRF "Schweiz aktuell" dafür eingesetzt, dass diese Gruppe eine Reise unternehmen darf...; als Ziel wurde die Schynige Platte ausgewählt.

Kürzlich traf sich die muntere Schar - zwar bei strömendem Regen - um mit einem Kleinbus Richtung Wilderswil zu fahren. In Faulensee fand der erste Kaffeehalt statt. Frisch gestärkt ging's dann weiter und mit der Zahnradbahn in einer knapp einstündigen Fahrt zur "Schynigen Platte". Während des feinen Mittagessens begann es leider zu schneien, so dass der geplante Rundgang zum botanischen Alpengarten

nicht durchgeführt werden konnte. Dies tat aber der guten

Laune keinen Abbruch.

Nach der Rückfahrt mit der Zahnradbahn nach Wilderswil wurde gemeinsam beschlossen, noch die Kambly-Fabrik in Trubschachen zu besuchen. Die Fahrt via Thun, Steffisburg und über den Schallenbergpass wurde sehr genossen, dies umso mehr, als das Wetter sich zusehends beruhigte und sogar einige Sonnenstrahlen zum Vorschein kamen. - Anschliessend ging's dann via Langna , Sumiswald, Langenthal wieder zurück nach Oensingen.

An dieser Stelle dem SRF "Schweiz aktuell"-Team und den Reise-Organisatoren ein herzliches Dankeschön.