Die Rechnungsgemeindeversammlung am vergangenen Donnerstag war mit 29 Personen recht gut besucht. So wurde die schöne Frühlingdekoration vom Frauenverein doch von vielen Leuten gesehen.

Anders als bei vielen Kantonen und Gemeinden präsentierte sich eine Rechnung mit deutlich schwarzen Zahlen, trotzdem dass das Budget eigentlich ein deutliches Defizit vorsah.

Pünktlich um 20.00 Uhr begrüsste die Kirchgemeindepräsidentin Zsuzsa Schneider alle anwesenden Kirchgemeindemitglieder herzlich im Kirchgemeindehaus in Balsthal. Pfarrer von Niederhäusern begann die Versammlung mit einem Text von Dietrich Bonhoeffer.

Als Stimmenzähler wurden Iris Steiner und Jürg Schoch einstimmig gewählt.

Die Verwaltungs- und Investitionsrechnung wurde durch Rainer German und Alfred Heldstab vorgetragen. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 80'300 Franken ab. Die Bruttoinvestitionen beliefen sich auf 25'270 Franken und wurden hauptsächlich für die neue Beleuchtung in der Kirche Balsthal verwendet. Gegenüber dem Budget wurde deutlich weniger Geld ausgegeben. Besonders bei den Gehältern mussten div. Optionen vom Budget nicht gezogen werden. Gleichzeitig ist der Steuereingang erfreulich gut und die Steuerausfälle nicht so hoch wie budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission attestierte dem Verwalter und dem Kirchgemeinderat ein sorgfältiges Umgehen mit den finanziellen Ressourcen. Die Versammlung hiess alle Anträge des Kirchgemeinderates einstimmig gut und verabschiedete so die Rechnungen. An dieser Versammlung waren gleich zwei wichtige Amtsträger das letzte Mal als verantwortliche Personen im Amt.

Die Kirchgemeindepräsidentin Zsuzsa Schneider legt nach 8 Jahren ihr Amt nieder. Der Finanzverwalter Alfred Heldstab geht nach 40 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Beiden ganz herzlichen Dank für die geleisteten Arbeiten. Beide Nachfolgen sind geregelt und werden auf die im August beginnende Legislatur die Ämter übernehmen.

Die Präsidentin bedankte sich im Namen des Kirchgemeinderates für das Vertrauen der Bevölkerung in den gesamten Rat und allen Entscheidungsträgern.

Am Schluss der Versammlung verdankte die Kirchgemeindepräsidentin Zsuzsa Schneider alle geleisteten Arbeiten und leitete zu Kaffee und Chrömli über, welcher von fleissigen Frauen vom Frauenverein Balsthal kredenzt wurde.