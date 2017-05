Als Vertreter der traditionsreichen Tagesstätte Sonnegg in Olten für erwachsene Menschen aus Olten und den umliegenden Gemeinden durfte die Betriebsleiterin Brigitte Beeli und der Präsident des Trägervereins Thomas Schwab kürzlich aus den Händen von Adrian Studer, Leiter Baloise Bank SoBa Olten-Schönenwerd, einen Check mit einer namhaften Zuwendung übernehmen.

Die individuelle, auf die jeweilige Person zugeschnittene, Betreuung, Beratung, Pflege und Aktivierung wird von qualifizierten Mitarbeitenden durchgeführt. Die Gäste erleben eine begleitete Tagesstruktur, bekommen Zuwendung und fühlen sich in einer Gruppe eingebettet und zugehörig.

Die pflegenden Familienangehörigen unserer Gäste werden durch die Tagesbetreuung in der Tagesstätte massgeblich entlastet. Sie erhalten ein Zeitfenster, in dem sie sich erholen oder eigenen Bedürfnissen nachgehen können. Dabei wissen sie ihre Angehörigen gut aufgehoben und betreut. So wird ermöglicht, dass sie ihre Partner länger im gemeinsamen Zuhause betreuen können und der Eintritt in ein Pflegeheim zeitlich hinausgezögert oder gar vermieden werden kann.

Mit dem Betrag wird der Betrieb der Tagesstätte im Haus an der Sonneggstrasse 11 aufrechterhalten und verbessert – unsere Gäste wissen dies sehr zu schätzen!