Die Zeiten ändern sich, das wurde an der GV der Spitex Gränichen klar: Neben den diskussionslos abgesegneten Geschäften gab es diverse Änderungen zu vermelden.

Das Organisieren der Einsätze sei eine stetige Herausforderung, erklärte Zentrumsleiterin Nicole Urban. Doch dank guter Zusammenarbeit mit anderen Spitex-Organisationen konnten selbst sehr kurzfristige Anfragen bewältigt werden. 2016 leistete die Spitex Gränichen mehr als 26‘500 verrechenbare Arbeitsstunden. Der grosse Arbeitsanfall erforderte mehr Einsatzstunden. Das schlug sich auch bei Lohnkosten nieder, die etwa drei Viertel des Gesamtbudgets ausmachten, wie Vizepräsidentin Myriam Hartmann erklärte. Dass die Jahresrechnung mit einer Unterdeckung von ca. 50‘000 Franken abschliesst, sei kein Grund zur Sorge, beruhigte sie.

Zurückzuführen sei das Minus auf den Umzug vom Alterszentrum an die Badstrasse. Dieser war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht aktuell, kostete letztlich aber ca. 140‘000 Franken. Dank Gönnern und Sponsoren sowie einem ausserordentlichen Beitrag der Gemeinde konnte der Kreditrahmen unterschritten werden. Das von den Vereinsmitgliedern genehmigte Budget für das Jahr 2017 rechnet ebenfalls mit einem Minus von 50‘000 Franken. Man habe grosszügig budgetiert, gab Ruedi Gautschi zu. Er zeigte sich überzeugt, dass die Finanzen in den nächsten Jahren wieder ins Lot kommen.

Flexibilität und neue Lösungen auch weiterhin gefragt

Mit grossem Bedauern musste der Vorstand die Kündigung von Beatrice Bertschi per Ende März akzeptieren. 13 Jahre lang war die kompetente Fachfrau eine wichtige Stütze der Spitex. Sie sorgte zuverlässig und vorausschauend, dass bei den Finanzen und in der Administration alles rund lief. Das attestierten ihr sowohl der Präsident in lobenden Worten, als auch Finanzkommissionsmitglied André Muhmenthaler, der die Rechnung 2016 zusammen mit Beni Basler geprüft hatte. Per 1. März hat Simone Wildhaber den Administrativbereich übernommen. Das Finanzwesen wird ab 1. April auf Mandatsbasis von der Finanzverwaltung Gränichen erledigt. Auch für die Onkospitex, die von der Krebsliga früher als geplant eingestellt wurde, musste rasch Ersatz gefunden werden. Überzeugt hat das von der Spitex Lenzburg angebotene „Progresso“-Angebot, wie die umfassende Palliative-Pflege nun heisst. Die auf Schmerzlinderung spezialisierten Leistungen werden von der Spitex Gränichen nach Bedarf angefordert.

Mahlzeitenservice ist immer gefragter

Ein kräftiges Dankeschön gehört den 23 mit grossem Einsatz tätigen Spitex-Mitarbeiterinnen. Ein Kränzlein ist auch der Fahrerin und den 30 Fahrern des Mahlzeitendienstes zu winden: Sie haben im letzten Jahr total 8610 Mahlzeiten pünktlich franko Haus geliefert. Der ehrenamtliche logistische Einsatz dürfte mit ein Grund sein, warum der Mahlzeitenservice immer beliebter wird und die Einnahmen die 100‘000-Franken-Marke geknackt haben. Im Herbst wird die erste Lernende Fachfrau Gesundheit (FAGE) ihr 3. Lehrjahr in Angriff nehmen. Gleichzeitig wird eine weitere junge Frau ihre Ausbildung starten. Mit einem Blumenarrangement überraschte der Präsident die Zentrumsleiterin Nicole Urban, die den berufsbegleitenden eidg. Fachausweis als „Fachfrau Langzeitpflege und Betreuung“ mit der Note 5,3 abgeschlossen hat. Blumen und kulinarische Köstlichkeiten gab es für Erika Lüscher, für die sich der Kreis als Vorstandsmitglied der Spitex im Gründungsjahr 1995 sowie in den Jahren 2011 bis 2017 nun schliesst.

In seinem Vortrag „Sicherheit im Alter“ im Anschluss an die GV brachte Marco Dössegger von der Kripo Aargau anschauliche Beispiele, wie sich Kriminelle an hilfsbereite ältere Menschen heranmachen. Seine Tipps lassen sich problemlos umsetzen. Der Polizei sei es sehr daran gelegen, dass Senioren fit unterwegs sind. Darum sei Vorbeugen immer die bessere Variante.