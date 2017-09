Für 25 Mitglieder der Theatergruppe Turbenbühne Bellach, war die Vereinsreise 2017 mehr als eine Reise wert. Ein einmaliges Erlebnis vor Augen, fuhren wir am Samstag 2. September ins Wallis genauer gesagt nach Baltschieder. Nach zehn Jahren wurde in einem der ältesten Freilichttheater der Welt "ds wilt Mandji" aufgeführt. Seit dem Mittelalter kennt man im Wallis das Spiel um den wilden Mann und seit vielen Jahrzehnten hält die Gemeinde Baltschieder diesen grossen Volkstheater - Brauch aufrecht. Welche Bedeutung dieser von Baltschieder gelebten Tradition zukommt, belegt die Tatsache, dass der Kanton Wallis das Spiel um den wilden Mann im Rahmen der UNESCO-Konvention zur Bewahrung der immateriellen Güter 2010, in die kantonale Liste aufgenommen hat.

Von Bellach via Martigny fuhren wir bei regnerischem Wetter ins Wallis nach Brig, wo wir im Schlosshotel Unterkunft bezogen. Nach einer Besichtigung des Städtchens am Nachmittag ging's am Abend voller Spannung nach Baltschieder, einem 1300 Einwohner zählenden Walliserdorf.

Die Theatervorführung des Stücks "Ds wilt Mandji", welches von Kunsthistorikern als ältestes Theaterstück der Welt bezeichnet wird, war gerade für die Theatergruppe ein einmaliges Erlebnis. Vor einer einzigartigen Kulisse waren wir alle fasziniert von der Aufführung. Sogar Petrus hatte davor Respekt und schloss rechtzeitig seine Schleusen, so dass wir die Vorstellung ohne Einschränkung geniessen konnten.

Am Sonntag, kamen wir als weiteren Höhepunkt, in den Genuss einer Führung durch den Stockalperpalast. Dank einer sehr kompetenten Führerin bekamen wir einen nachhaltigen Eindruck über die Grösse dieses Bauwerkes und erfuhren einige Details über den Erbauer des barocken Palastbaus. Bevor es am Nachmittag zurück Richtung Bellach ging, assen wir vor einer traumhaften Kulisse (verschneite Berggipfel vor einem stahlblauen Himmel) in Brig noch zu Mittag.

Für alle uns alle war es ein einmaliges Erlebnis und es wird sicher noch einige Zeit in der Theatergruppe von dieser Vereinsreise geschwärmt werden. Wir danken Yvonne und Martin Pürro, welchen es gelang mit viel Liebe und Fingerspitzengefühl eine tolle Reise auf die Beine zu stellen.

Bericht von Hans-Jörg Oetterli