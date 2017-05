Mit zwei Teams nahmen die Klingnauer U11- und U9-Kids am Minihandball-Festival in Basel teil – und hatten viel Spass.

Das Schweizerische Minihandball-Festival bildet für die Klingnauer U11- und U9-Teams jeweils den Saisonabschluss. Erfolgreich massen sie sich am Sonntag in Basel (Anlagen des Gymnasium Bäumlihof) mit anderen Teams aus der ganzen Schweiz im Mini-Handball, Softhandball und Mini-Beachhandball. Alle drei Sportarten sind kindgerechte Formen des Handballspiels mit leicht angepassten Regeln, die dem Alter der Kids entsprechen.

Zudem mussten die Mädchen und Buben diverse Geschicklichkeitsspiele bewältigen: So galt es, auf eine Torwand zu schiessen, einen Veloparcours zu meistern oder an einer Kletterwand den Gipfel zu erreichen. Organisiert wurde der gelungene Event vom Organisation des TV Kaufleute Basel, der sein 150-Jahr-Jubiläum feiert.

Am Festival standen Spiel und Spass im Vordergrund. Zirka 1500 handballbegeisterte Kinder nahmen teil. Viel Spass hatten auch die Kinder vom Klingnauer Minihandball. Sie treffen sich jeweils freitags, von 17.30 bis 19 Uhr in der Klingnauer Schützenmatt zu dieser sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Wer reinschnuppern will, darf jederzeit vorbeikommen oder meldet sich bei Leiterin Esther Schifferle unter Telefon 076 375 75 81. Das nächste Training findet am Freitag, 2. Juni, statt. (pz)